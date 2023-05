Miting meydanları ne diyor? The Economist’in skandal kapağına A Haber’de sert tepki: 14 Mayıs gerçek anlamda kapak olacak!

Eğer konu sadece Erdoğan sevgisi olsaydı bir yere kadar netice verirdi ama Erdoğan ile kendini özdeşleştiren kitleleri görüyorum ben. Neden? Çünkü vatandaşlık bilinci hak arama bilinci mücadele bilinci ve bundan netice alınabileceğini görme ve Erdoğan ile kendini özdeşleştirme yöntemi burada bence fark yaratan en temel husus. Coşkunun içinde Cumhurbaşkanının karizmasına, diline, yürüyüşüne, beden diline her şeye ilişkin farklı alt başlıkla bulabilirsiniz. Ama onların her birinde meydandaki her bir aktör kendinden bir parça buluyor. Bunun teminatı olarak Sayın Cumhurbaşkanını görüyor.