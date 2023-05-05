Miting meydanları ne diyor? The Economist'in skandal kapağına A Haber'de sert tepki: 14 Mayıs gerçek anlamda kapak olacak!
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan Erdoğan'ın mitinglerinde alanı dolduran onbinlerin anlamı ne? Meydanlar ne anlatıyor? Batı neden Erdoğan'ı hedef alıyor? The Economist'in skandal kapağı ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Tarihi 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Peki meydanların dili anlatıyor? The Economist neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Batı neden seçime müdahale ediyor?
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Meydanların dili ezber bozacağının ve ezber bozmanın dili aslında. Bu klasik miting döneminin aslında kapanması gerektiğini bunun fazla bir performans üretmediğini savunan bir anlayış da var.
Fakat Cumhurbaşkanın siyaset yapma tarzını ve etkileşimli yönetim biçimini özellikle de meydanlardan aldığı enerjiyle ülkeye ilişkin ve dünyaya ilişkin mesaj verme biçimini gördüğünüzde hakikatten bunun çok daha ciddiye alınması gereken bir metod olduğunu farkediyorsunuz.
FARK YARATAN EN TEMEL HUSUS
Öncelikle halkın nabzını tutmak denilen konu öyle teorik bir konu değil bir pratiği var. Her şeyden önce Cumhurbaşkanına özel bir sevgi ve sempati var her zamanki gibi. Fakat bu sevgi sempatinin içinde son çeyrek asra damgasını vuran icraatler mücadelesi ve bu mücadeleyle şahsiyet kazanan sade vatandaşın aynı zamanda kendi hakkına, hukukuna sahip çıkma biçimi var.
Eğer konu sadece Erdoğan sevgisi olsaydı bir yere kadar netice verirdi ama Erdoğan ile kendini özdeşleştiren kitleleri görüyorum ben. Neden? Çünkü vatandaşlık bilinci hak arama bilinci mücadele bilinci ve bundan netice alınabileceğini görme ve Erdoğan ile kendini özdeşleştirme yöntemi burada bence fark yaratan en temel husus. Coşkunun içinde Cumhurbaşkanının karizmasına, diline, yürüyüşüne, beden diline her şeye ilişkin farklı alt başlıkla bulabilirsiniz. Ama onların her birinde meydandaki her bir aktör kendinden bir parça buluyor. Bunun teminatı olarak Sayın Cumhurbaşkanını görüyor.
O nedenle de ezber bozan bir dili var meydanların. Anketlerin ötesinde hakiki anlamdaki anket diyebileceğimiz kamuoyu yoklaması diyebileceğimiz performans görüyorum ben. Özellikle hafta sonu Pazar günü İstanbul'daki mitingi çok önemsiyorum.
THE ECONOMIST'E TEPKİ
Benim tarzım değil ama sizlerden ve izleyicilerden özür dileyerek ama böyle bir duruma verilecek cevap 14 Mayıs akşamı sandıktan sonucun aslında gerçek anlamda kapak olacağını vurgulamak. Bunu bir görev biliyorum. Bu dergiler esasen belli merkezlerden tarafından çıkarılıp Türkiye'yi hedef alarak kurgulanıyor ve zaman zaman da boy gösteriyorlar. Fakat içerideki işbirlikçilerini unutuyoruz. Bu yorum ve değerlendirmeler aslında Türkiye'de Türk vatandaşı kimliği ile dolaşan bizden gibi gözüken fakat bu dergilere ve onların değirmenine su taşıyan vatanla milletle bağı ve sevgisi hakikatten tartışmalı insanların mühimmatlarında da oluşuyor.
"Alçak" dediğiniz bile bir yükseklik ölçüsüdür. Fakat bu bir çukur, alçaklığın da altında bir seviye. Erdoğan gitmeli mantığı ile kurgulanmış. Soğukkanlı bir şekilde o metnin içeriğine baktığımızda esasen bugünkü mücadelenin niteliğini de orada görüyorsunuz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 5 Mayıs AY TUTULMASI hangi burçları etkileyecek? AKREP, oğlak, koç, yay burcuna etkisi...
- MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023! ÖSYM MSÜ tercih nasıl yapılır, ne kadar sürecek? Kadın, erkek taban puanları, sıralama...
- 19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü olacak 2023? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
- Green Card DV-2024 çekiliş sonuç TAKVİMİ! Green Card kimlere verilir, şartları neler? 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Mayıs ayı evde bakım, engelli, yaşlı aylığı hangi tarihlerde yatacak? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? ÖDEME TAKVİMİ 2023!
- SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI LİSTESİ 2023! Seçim günü yasakları nelerdir, başladı mı? 14 Mayıs'ta kapalı olacak yerler...
- HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!
- Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi, iptal olacak mı?
- Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ödenecek? Evlilik kredisi yaş şartı var mı, yok mu? 150 bin lira...
- MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz ve Hava okulları kaç puanla alım yapıyor?
- Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? MEB 2023 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?