MİT’ten Gara’da PKK’ya çifte darbe! Operasyonlar ne anlama geliyor?

MİT'in şimdiye kadar yapmış olduğu bu tür operasyonların sayısına baktığınız zaman 150'e yaklaştı. İşte bu kadar bir sayıda örgütün lider kadrosunu etkisizleştirme bunun özel bir anlamı var. Bunların hepsi etki odaklı ve motivasyonu yüksek olan harekatlardır. Bütüncül olarak buna bakarsak örgüt üzerinde stratejik bir etki yaratıyor. Örgüt içinde bir çaresizlik var. Burada sözde sorumlular öldürüldü mü sözde emir komuta da parçalanıyor."