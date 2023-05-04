Siyaset ve söylemlere Z kuşağı etkisi! Z kuşağı sosyal medyada nasıl yanıltıldı?

Vinton Cerf. 1970'lerde genç bir matematik mühendisiydi. Kulakları duymayan karısı dünyayla rahat iletişim kurabilsin diye interneti icat etti. Evet yanlış duymadınız. Şu anki sosyal medyaki Z kuşağı tabiriyle "Tam bir hanımcı"ydı kendisi. 1966 yılında üniversiteyi bitiren Cerf, doğuştan işitme engelli olan bayan Sigrid ile tanıştı ve ona büyük bir tutkuyla bağlanarak evlendi. Eşini çok seven Cerf, onun dış dünya ile iletişim sağlayamamasına çok üzülüyor ve buna bir çözüm bulmak istiyordu. Aklına bir fikir geldi. 1950'lili yıllarda icat edilen bir cihaz vardı. Adına bilgisayar deniyordu. Ancak üretilen bilgisayarlar arasında veri transferi sağlanamıyordu. Cerf bu problemi çözdüğünde eşinin diğer insanlarla iletişim kurabileceğini düşündü. Ve harekete geçti.