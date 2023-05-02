A Haber ekibi ve Bakan Karaismailoğlu Zigana Tüneli’nden Togg ile geçti
Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane Karayolu üzerindeki Zigana Tüneli yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekibinin konuğu oldu. Togg ile Zigana Tüneli'nden geçen ekibimiz Bakan Karaismailoğlu'na merak edilenleri sordu.
Avrupa'nın en uzun yeni Zigana Tüneli yarın hizmete giriyor. Zamandan ve yakıttan yıllık 139 milyon lira tasarruf sağlanacak. Tünel çift tüplü tünel 29 kilometre uzunluğunda.
Çift tüp olan yeni Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Orta Doğu ve İran'a bağlayan önemli bir güzergâh olacak. Togg ile Zigana Tüneli'nden geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'in sorularını cevapladı.
İşte Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları:
"Zigana Tüneli'nden Togg ile ilk kez geçiyoruz. Daha önce yapım aşamasında test yapmıştık. Bunlar gurur işleri bunlar ülkemizin gurur projeleri. Bu kadar büyük işleri bir bir bitiren bir Türkiye var. Yani biz hayalleri gerçekleştiriyoruz. Bunlar 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye gelen vizyon sayesinde hep oluyor.
Dünyanın en büyük mega projelerini kendi mühendislik yöntemlerimizle çözmemiz gururumuzu çok daha katlıyor. Türkiye'nin otomobili akıllı cihaz böyle akıllı yollarda akıllı tünellerde seyahat etmeye başlamıştı. Artık projeler tek tek bitiyor. Yıllar önce gıpta ile baktığımız 'adamlar yapmış' dediğimiz projelerin çok daha iyisini yapıyoruz. Bunları Türkiye'de kendi milletimiz için yapıyoruz.
Burası 14,5 Km uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli. Tabi çok meşakkatli çok büyük bir mühendislikle yapıldı. Çok deneyimli arkadaşlar bunu gerçekleştirdi. İşçisinden mühendisine kadar hepsi yerli ve milli. İşte o yüzden bu eserler kısa sürede ortaya çıkıyor. Bakın yıllar önce 17 yılda bitmeyen 3 KM'lik Bolu Tüneli vardı. Burada kısa zamanda bitirdiğimiz 14,5 KM'lik bir tünel var.
İşte Türkiye'nin gelmiş olduğu durumu bu gösteriyor. Bunlar artık daha hızlı hale getirdik. Buranın giriş kotu bin 15 metredir. Çıkış kotu da bin 200 metredir. Eski tünele göre hem kotu iniyor hem de uzunluğu katlanıyor. Uluslararası konforun üzerinde bir kalite sunuyoruz. Bunu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bunun için çok gururluyuz. İşte hayalleri gerçeği dönüştürmek buna denir.
Bu tünel çok önemli bir koridor. Trabzon Limanı'nı Basra Körfezine bağlayan vizyon projelerden bahsediyoruz. Lojistik kalitemizi yükseltiyoruz. Burası ulaşımda 1 saat kazandırıyor. Zamandan ve yakıttan yıllık 139 milyon lira tasarruf sağlanacak. Bunların yanında trafik kazalarının da önüne geçildi. İşte vatan ve millet için çalışmak bu demek."
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