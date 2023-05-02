A Haber ekibi ve Bakan Karaismailoğlu Zigana Tüneli’nden Togg ile geçti

Burası 14,5 Km uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli. Tabi çok meşakkatli çok büyük bir mühendislikle yapıldı. Çok deneyimli arkadaşlar bunu gerçekleştirdi. İşçisinden mühendisine kadar hepsi yerli ve milli. İşte o yüzden bu eserler kısa sürede ortaya çıkıyor. Bakın yıllar önce 17 yılda bitmeyen 3 KM'lik Bolu Tüneli vardı. Burada kısa zamanda bitirdiğimiz 14,5 KM'lik bir tünel var.