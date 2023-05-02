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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun Van mitinginde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin flamaları sallandı "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" sloganı atıldı

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Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun Van mitinginde PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin flamaları sallandı Selahattin Demirtaş’a özgürlük sloganı atıldı

6'lı koalisyon masasının ortak adayı olarak açıklandıktan sonra ilk iş olarak Kandil'in siyasi uzantısı olan HDP'ye koşan ve onların da desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, HDP meydanlarda da destek vermeye başladı. Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun Van'da yaptığı mitingde PKK'nın siyasi uzantılarının bayrakları sallandı. Mitingde ayrıca tutuklu bulunan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimini yapacak. Seçime sadece 11 gün kala adaylar seçim maratonuna devam ediyor. 6'lı koalisyon masasında yaşanan uzun kavgaların ardından ortak aday olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olarak açıklanmasının hemen ardından soluğu PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin yanında almıştı. HDP ile pazarlık masasına oturan CHP lideri, pazarlıkların ardından HDP'nin de desteğini alarak adaylık yoluna çıktı.

ÖNCE KANDİL DESTEK MESAJLARI VERDİ
HDP'nin desteğinin ardından Kandil'den de Kılıçdaroğlu lehine peş peşe açıklamalar yapılırken; terör örgütünün sözde elebaşıları CHP Genel Başkanı'na açıktan destek vererek 14 Mayıs seçimlerinde oy talep etti.

ŞİMDİ HDPKK YANDAŞLARI KILIÇDAROĞLU İÇİN MEYDANLARA İNDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen destek bununla da sınırlı kalmadı. Seçimde Kılıçdaroğlu'na oy isteyen PKK'nın siyasi uzantısı, şimdi de meydanlarda Kılıçdaroğlu'na destek vermeye başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını vadettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da yaptıkları mitingde terör örgütünün siyasi uzantılarının flamaları da sallandı. Meydanda HDPKK yandaşı yüzlerce kişi de yer alırken, Kılıçdaroğlu'na verilen destek masadan sahaya da taşınmış oldu.

KILIÇDAROĞLU VADETTİ HDPKK YANDAŞLARI TALEP ETTİ! VAN'DA SELO'YA ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda serbest bırakılacağını defalarca vadettiği Demirtaş lehine de sloganlar atıldı. Meydanı dolduran yüzlerce HDPKK yandaşı elinde onlarca kişinin kanı bulunan tutuklu HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu sırada hep bir ağızdan "Selo'ya özgürlük" sloganları atılırken, İmamoğlu'nun o anlarda sessiz kalması ise dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KANDİL'İ MEMNUN EDECEK VAATLER
Kandil'in desteğini kaybetmek istemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da da HDP'yi ve PKK'yı memnun edecek vaatlerine devam etti. Kılıçdaroğlu, özerkliğin önünü açacak söylemlerde bulunurken "Seçimle gelenlerin görevinden alındığını biliyorum, kayyum denilen garabeti tamamen bitireceğiz. Tamamını çözeceğiz." dedi.

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