Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun Van mitinginde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin flamaları sallandı "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" sloganı atıldı

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimini yapacak. Seçime sadece 11 gün kala adaylar seçim maratonuna devam ediyor. 6'lı koalisyon masasında yaşanan uzun kavgaların ardından ortak aday olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olarak açıklanmasının hemen ardından soluğu PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin yanında almıştı. HDP ile pazarlık masasına oturan CHP lideri, pazarlıkların ardından HDP'nin de desteğini alarak adaylık yoluna çıktı.