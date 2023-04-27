Rakamlarla Türkiye! Çağ atlatan ulaşım projeleri
AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin son yirmi yılında ulaşım alanında asırlık değişimler yaşandı. Ülke bölünmüş yollarla birbirine kavuşurken demir ağlarla sarıldı. İşte ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlatan projeler...
Giriş Tarihi: 27.04.2023
09:16
Ulaşımda ciddi sorunları olan Türkiye, 3 Kasım 2002'den itibaren AK Parti iktidarları döneminde bu alanda önemli bir kalkınma yaşadı. 4 trilyon liranın üzerinde ulaşım yatırımı gerçekleştirildi. Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi, doğusu ile batısı birleştirildi. Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ulaşım yatırımlarının devam edeceğini açıkladı. Peki ulaşımda Türkiye nereden nereye geldi?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan 21 yıl önce çıkılan yolda tek hedeflerinin millete hizmet olduğunu dile getirmişti. Öyle de oldu. Kalkınma meselesine sadece parti isminde yer vermekle kalınmadı. Ancak bunu gerçekleştirmek için yollara, köprülere, tünellere havalimanlarına ihtiyaç vardı. Türkiye'nin büyümesi, zenginleşmesi için olmazsa olmazdı...
Erişilebilirlik, hızlı kalkınmanın, rekabetçi bir ekonominin ve refahın temeliydi. İşte tam da bu nedenle hayata geçirilen projelerle, Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi, doğusu ile batısı birleştirildi. 2002 öncesinde yapılan yatırımların kat be kat fazlası son 21 yıla sığdırıldı. 4 trilyon liranın üzerinde ulaşım yatırımı gerçekleştirildi.
2002 yılı sonu itibarıyla bin 714 km olan otoyol ağı, 2022 yılı sonu itibarıyla 3 bin 633 km'ye ulaştı. 2002 yılı sonu itibarıyla 6 bin 101 km olan bölünmüş yol uzunluğu, 2022 yılı sonu itibarıyla 28 bin 986 km'ye çıkarıldı. 2002 yılı sonu itibarıyla 50 km olan karayolu tünel uzunluğu, 2022 yılı sonu itibarıyla 711 km'ye yükseltildi. 2002 yılı sonu itibarıyla 311 km olan karayolu köprü ve viyadük uzunluğu, 2022 yılı sonu itibarıyla 744 km'ye ulaştırıldı.
Her 10 yılda bir demokrasisi kesintiye uğrayan Türkiye, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda da duraksama yaşadı. Hep bir "geç kalınmışlık" tespiti yapıldı bu yüzden. Son 21 yılda üst üste büyük projelerin hayata geçirilmesinin sebebi olarak da bu geç kalınmışlık gösterildi. Yatırımlar ardı ardına gerçekleştirildi. Kısa sürede meyvesini verdi çabalar.