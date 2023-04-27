Rakamlarla Türkiye! Çağ atlatan ulaşım projeleri

Başkan Erdoğan 21 yıl önce çıkılan yolda tek hedeflerinin millete hizmet olduğunu dile getirmişti. Öyle de oldu. Kalkınma meselesine sadece parti isminde yer vermekle kalınmadı. Ancak bunu gerçekleştirmek için yollara, köprülere, tünellere havalimanlarına ihtiyaç vardı. Türkiye'nin büyümesi, zenginleşmesi için olmazsa olmazdı...