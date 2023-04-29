Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber’de

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI ARTIŞI

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilikleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu.



14 MAYIS SEÇİMİ VE ÖNEMİ

Türkler emperyalizmi iki defa yenmiştir. Türkler batılılar açısından tehlikeli bir halk. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, IMF'in ve NATO karargâhının ülkemizde operasyon yapmasına itiraz ediyor. Bu batılılar için kabul edilebilecek bir durum değildir.

Bu seçim Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki en büyük adımı.

KILIÇDAROĞLU'NUN "300 MİLYAR DOLARLIK TEMİZ PARA" İDDİASI

Yasal olarak Türkiye'ye temiz para getirme yolları belli. Çuvalla getiremiyorsunuz. Bir sistem içinde yapılmakta para transferi. (Kılıçdaroğlu) bir söz almıştır. Ekonomi dışı bir açıklama ve politik bir söylemdir.

Dünya ile tefeci ilişkisi üzerinden ekonomi oluşturamayız.

Muhalefet Türkiye'nin meselelerine alternatif üretemiyor.

CHP'nin oy oranı yüzde 25'i aşmıyor.

CHP Türkiye'yi parçalamak isteyen bir parti (HDP) ile ilişki içinde.

HDP katiller sürüsünü lanetleyemiyor.

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