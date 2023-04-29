Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'de
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara 2. bölge Milletvekili adayı Prof. Dr. Vedat Bilgin A Haber’de yayınlanan Satır Arası’nda soruları yanıtlıyor. Bakan Bilgin, Temmuz ayında asgari ücrete zam sinyali vererek, "Hükümet olarak refah artışının bütün topluma yayılması için çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanları ve emekçileri koruyacak bir yaklaşım içindeyiz." dedi. Emekliye refah payı yüzde kaç olacak? sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Emekli temmuzda enflasyon farkı ve ciddi refah payı alacak" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara 2. bölge Milletvekili adayı Prof. Dr. Vedat Bilgin A Haber'de yayınlanan Satır Arası'nda soruları yanıtlıyor.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan önemli başlıklar şöyle:
Hükümet olarak refah artışının bütün topluma yayılması için çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanları ve emekçileri koruyacak bir yaklaşım içindeyiz.
"ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK"
Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz.
Son asgari ücret düzenlemesi beklenen üzerinde bir artış gerçekleşti. Dolar bazında baktığımızda da 460 dolardı açıkladığımızda. Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında asgari ücret düzenlemesi bu.
Çalışanlarımızı, kamu çalışanları koruyan uygulamalar yaptık. Korumaya da devam edeceğiz.
Asgari ücreti Temmuz öncesi veriler ışığında açıklayacağız. Emekçileri ezmedik ve ezdirmeyeceğiz.
EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI ARTIŞI
Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilikleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu.
14 MAYIS SEÇİMİ VE ÖNEMİ
Türkler emperyalizmi iki defa yenmiştir. Türkler batılılar açısından tehlikeli bir halk. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, IMF'in ve NATO karargâhının ülkemizde operasyon yapmasına itiraz ediyor. Bu batılılar için kabul edilebilecek bir durum değildir.
Bu seçim Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki en büyük adımı.
KILIÇDAROĞLU'NUN "300 MİLYAR DOLARLIK TEMİZ PARA" İDDİASI
Yasal olarak Türkiye'ye temiz para getirme yolları belli. Çuvalla getiremiyorsunuz. Bir sistem içinde yapılmakta para transferi. (Kılıçdaroğlu) bir söz almıştır. Ekonomi dışı bir açıklama ve politik bir söylemdir.
Dünya ile tefeci ilişkisi üzerinden ekonomi oluşturamayız.
Muhalefet Türkiye'nin meselelerine alternatif üretemiyor.
CHP'nin oy oranı yüzde 25'i aşmıyor.
CHP Türkiye'yi parçalamak isteyen bir parti (HDP) ile ilişki içinde.
HDP katiller sürüsünü lanetleyemiyor.
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