21 yılda yaşlılar için neler yapıldı? 65 yaş üstüne sunulan hizmetler neler?

65 yaş üstü bireyler için yapılan en büyük hizmetlerden biri de şüphesiz ki evde bakım hizmetleri oldu. ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayan veya da hastaneye gidemeyen vatandaşlar, işte bu şekilde evlerinde ücretsiz muayene ediliyor. 2016 yılında başlatılan yaşlı destek programı kapsamında, 7 yılda toplamda 35 belediyede 61 farklı proje ile 76.497 hanede 111.559 yaşlı bireye ulaşıldı. Evde bakım ihtiyacı olan 65 yaş üzeri bireylerin refakatçilerine de ödemeler yapıldı. Tabii hizmet elbette sadece sağlıkla sınırlı değildi. Yaşlıların temizlik ihtiyaçları da diğer ihtiyaçları gibi karşılandı.