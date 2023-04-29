21 yılda yaşlılar için neler yapıldı? 65 yaş üstüne sunulan hizmetler neler?
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüzyılı vizyonunun açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşlıları da unutmadı. Yaşlılar için 21 yılda neler yapıldı? 2023 seçim beyannamesinde onlar için neler yer alıyor? İşte tüm detaylar…
Onlar bilgi, tecrübe ve sahip oldukları kültürel birikimleriyle, nesiller arası bağı güçlendiren büyüklerimiz. Sağlam bir toplumsal yapının olmazsa olmazları geçmişin gerçek şahitleri...
AK Parti'nin açıkladığı Türkiye Yüzyılı konseptli 2023 seçim beyannamesinde onlar da yerlerini aldı. Son 21 yılda pek çok alanda değişim ve dönüşüm yaşanırken yaşlılar da unutulmadı. Onlar için eğitimden sağlığa sağlıktan hobiye kadar pek çok alanda yenilikler yapıldı.
Yaşlı bireylerle alakalı ilk dönüşüm, 65 yaş üzeri aylığıyla başladı. 2002 yılında 25 Türk lirası olan 65 yaş üstü aylığı, 2023 yılında 2 bin 604 Türk lirasına yükseltildi. 65 üzeri bireylere verilen maaşlar, talep etmeleri halinde evlerine götürülerek ilk elden kendilerine verildi. 65 yaş üstü vatandaşlara belediye ve özel halk otobüslerinde geçerli serbest kart uygulaması getirildi ve şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmaları sağlandı.
65 yaş üstü bireyler için yapılan en büyük hizmetlerden biri de şüphesiz ki evde bakım hizmetleri oldu. ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayan veya da hastaneye gidemeyen vatandaşlar, işte bu şekilde evlerinde ücretsiz muayene ediliyor. 2016 yılında başlatılan yaşlı destek programı kapsamında, 7 yılda toplamda 35 belediyede 61 farklı proje ile 76.497 hanede 111.559 yaşlı bireye ulaşıldı. Evde bakım ihtiyacı olan 65 yaş üzeri bireylerin refakatçilerine de ödemeler yapıldı. Tabii hizmet elbette sadece sağlıkla sınırlı değildi. Yaşlıların temizlik ihtiyaçları da diğer ihtiyaçları gibi karşılandı.
Türkiye 21 yılda huzur evleriyle de dünya standartlarında bir hizmet sundu. 2002 yılında 63 resmi huzurevinde 4.952 yaşlı bireye hizmet verilmekteyken bu sayı 2022 yılsonu itibarıyla bakanlığa bağlı 169 resmi huzurevinde 14.115 kişi oldu. Diğer kamu kuruluşlarına ait huzurevlerinde ise 1.822 yaşlı bireye hizmet verildi. 2002'de sadece 26 özel huzurevi mevcutken 2022 yılsonu itibarıyla bu sayı 266'ya ulaştı. Kamu ve özel sektör dâhil olmak üzere 38.234 huzurevi kapasitesi ile 28.517 yaşlıya bakım hizmeti verildi.
Tüm bunlarla birlikte yine 2022 yılında İstanbul Arnavutköy'deki dev hizmet projesi olan yeni Darülaceze'nin temelleri atıldı. Temelini Başkan Erdoğan'ın attığı Darülaceze Sosyal Hizmetler şehrinde çalışmaları artık sona doğru geliyor. 1300 kişiye hizmet vermesi beklenen sosyal tesis çocukların yaşların ve de özel gereksinimli bireylerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde olacak.
Kimileri de onlara bu yaştan sonra üniversite mi olur?" dedi. Ancak oldu. Hayat boyu öğrenme anlayışı kapsamında 60 artı tazelenme üniversitesi projesi ortaya konuldu. Bu proje kapsamında 5.665 yaşlı birey eğitim gördü. Elbette yapılan dev projelerle birlikte bir de yapılacak olan hizmetler var. Başkan Erdoğan'ın vaatlerinden biri de kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre değişebilecek olması.
AK PARTİNİN 2023 SEÇİM BEYANNAMESİNDE YAŞLI BİREYLERİN REFAHI İÇİN YAPILMASI PLANLANAN 33 VAAT YER ALIYOR
AK Parti 2023 seçim beyannamesindeki vaatlerden bazıları:
- Bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek
- Ulusal Yaşlılık Konseyi'ni kurulacak
- Yaşlı dostu kent mekanları oluşturulacak
- Evde yaşayan yaşlılar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek
- Yaşlılara dijital okuryazarlık eğitimleri verilecek
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