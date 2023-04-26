Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'den patates-soğan spekülasyonlarına A Haber'de sert tepki: Fiyatlar daha da düşecek
Deprem bölgesindeki çiftçiye hangi destekler veriliyor? Hububat ürünleri ithalatına gümrük vergisi ne anlama geliyor? Patates ve soğan fiyatındaki dalgalanmanın sebebi ne? Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, üretimde sıkıntı olmadığını belirterek "Patates ve soğan fiyatlarının daha da düşeceğini göreceğiz" dedi.
Tarımsal ihracatta tarihi rekor kırıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 30 milyar dolar ihracat yapıldı.
2023'te çiftçiye toplam 55,5 milyar TL tarımsal destek verilecek. Çiftçiye yıl boyunca mazot, gübre ve yem yardımları sürecek. 4,5 milyar TL tarımsal sulama maliyetini bakanlık karşılayacak.
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Kahramanmaraş'ta A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Öncelikle 6 Şubat'ta hayatını kaybeden 11 ilimizdeki 50 binin üzerindeki kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var onlara acil şife geride bıraktıkları var onlara da sabırlar niyaz ediyoruz. Kahramanmaraş'ımızda da 12 bin 561'e ulaştı vefat eden kardeşlerimizin sayısı. Ve bu kardeşlerimizle de tabir yerindeyse kader birliği yapmış geride kalan ciddi de nüfus var Kahramanmaraş merkez ve ilçelerimizde.
Ben de Kahramanmaraş'ta ilkokul, ortaokul, liseyi okudum çünkü ailem burada, üniversiteyi burada olmadığı için Adana'daki Çukurova Üniversitesi'ne başlayaca kadar ömrümüz burada geçti. Çocukluk yıllarında o süreçte bizler netice itibariyle bu depremin yoğunlukla yaşandığı bölgelerde ömrümüz geçti.
Bu deprem yüzyılın falan da değil belki de tüm zamanların karada olan en şiddetli depremi. Fakat devletimizin kurumsal kapasitesi gücü ve Cumhurbaşkanımızın burada her zaman olduğu gibi ortaya koyduğu irade çok şükür o ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında yer alma, onların o başlangıçta arama kurtarma faaliyetleri ama devamında da yine bunların insani ihtiyaçları beslenme barınma giyinme gibi ve çadır kentler arkasından konteyner kentler ki şu anda da bulunduğumuz mekan yine böyle bir konteyner kent. Nihai hedefimiz vatandaşımızı kalıcı konutlarına yerleştirmek.
"ŞEHİR OLARAK DİMDİK AYAKTAYIZ"
Köy evlerimizin anahtarlarını da 38 gün gibi kıssa bir sürede inşa edilen köy evlerinin anahtarlarını da vatandaşlarımıza teslim ettik. Belki de bu inşaat tarihinde bir ilktir. Bir deprem yaşandı şehitlerimiz var deprem şehitlerimiz ama geride kalan deprem kahramanlarımız var. Çocuklarımız var kadınlarımız var gençlerimiz var. Yaşlılarımız var ama şehir olarak dimdik ayaktayız çok şükür vatandaşlarımızın özellikle yeniden ekonomi çarkını döndürmeleri kendileri de fiziki olarak mental olarak terapi etme çabaları çok çok önemliydi.
Bu şehrin ihyası ve inşası hızla ayağa kaldırılması konusu bizim şu anda odaklandığımız yegane husus.
"AFET BÖLGESİNDE 16 BİN TON YEM DAĞITTIK"
Tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunu gıdanın bir milli güvenlik meselesi olduğunu önce pandemide gördük sonra Rusya*Ukrayna savaşında gördük. Ama Sayın Cuımhurbaşkanımızın riyasetinde onun liderliğinde o lider diplomasisiyle Rusya-Ulrayna savaşı süreci içerisinde bir tahıl koridoruyla beraber dünya belki bir rahatlık sağladı. Ama bizim bu depremle beraber yeniden bir tedirginlik veya gıda güvenliği ile ilgili arz güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yaşamamak için daha ilk dakikadan itibaren tedbirler aldık.
Mesela vatandaşlarımız bir yem telaşına düşmesin diye yem dağıtımında bulunduk. 16 bin ton yem dağıttık. 3.700 tonunu yaklaşık Kahramanmaraş'a verdik.
Bir taraftan da nakdi olarak 11 ilde çiftçiye 1.4 milyar TL yem desteği verdik.
Çünkü bu coğrafya Türkiye tarımının bitkisel üretimde yüzde 17'sini hayvansal üretimde yüzde 16'sını ama ihracata baktığınızda tarım ürünleri ihracatında da yüzde 20'si gibi önemli bir paya sahip. Burada bir aksaklık eksiklik olmasın istedik.
100 bin tonun üzerinde süt aldık. Bakamayacakları yaralı olan hayvanlarını aldık. Bir kısmının kesim işlemlerini gerçekleştirdik bir kısmının da bakımını üstlendik.
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan, su ürünleri ayni olarak telef olanlar için yardım yaptık.
Bu da yetmez dekik akıllı köy konsepti. Kırsalda yaşayan insanlarımızın evlerinde asgari ücretten bir gelirin olmasını hedefledik. Asgari bir asgari ücret girecek en az bir kişi istihdam ediliyor olacak ve bunların sosyal güvencesi olacak.
Sulama birliklerinin bu konularda kullandıkları suyla ilgili yüzde 50'lik sübvansiyon uyguladık. Bu da yaklaşık 4,5 milyar TL gibi bir bedele tekabül ediyor.
ÇİFTÇİYE 55,5 MİLYAR TL TARIMSAL DESTEK
Çiftçiye yıl boyunca mazot, gübre ve yem yardımı sürecek.
PATATES-SOĞAN SPEKÜLASYONU
Bu ticari bir ahlak meselesi, üretim sıkıntısı yok.
Soğan fiyatının daha da düşeceğini göreceğiz.
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