Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’den patates-soğan spekülasyonlarına A Haber’de sert tepki: Fiyatlar daha da düşecek

2023'te çiftçiye toplam 55,5 milyar TL tarımsal destek verilecek. Çiftçiye yıl boyunca mazot, gübre ve yem yardımları sürecek. 4,5 milyar TL tarımsal sulama maliyetini bakanlık karşılayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Kahramanmaraş'ta A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Öncelikle 6 Şubat'ta hayatını kaybeden 11 ilimizdeki 50 binin üzerindeki kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var onlara acil şife geride bıraktıkları var onlara da sabırlar niyaz ediyoruz. Kahramanmaraş'ımızda da 12 bin 561'e ulaştı vefat eden kardeşlerimizin sayısı. Ve bu kardeşlerimizle de tabir yerindeyse kader birliği yapmış geride kalan ciddi de nüfus var Kahramanmaraş merkez ve ilçelerimizde.

Ben de Kahramanmaraş'ta ilkokul, ortaokul, liseyi okudum çünkü ailem burada, üniversiteyi burada olmadığı için Adana'daki Çukurova Üniversitesi'ne başlayaca kadar ömrümüz burada geçti. Çocukluk yıllarında o süreçte bizler netice itibariyle bu depremin yoğunlukla yaşandığı bölgelerde ömrümüz geçti.