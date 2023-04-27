HDP’nin milletvekili adayı Ayten Dönmez’in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı.

HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.