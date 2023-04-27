HDP'nin milletvekili adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen HDP'nin Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez tutuklandı. Kardeşi de gri listede aranan teröristler arasında olan Dönmez’in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı.
HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
YENİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dönmez, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye kırsalındaki PKK kamplarında çekildiği tespit edilen fotoğraflarda, diğer terör örgütü mensupları ile birlikte görülüyor.
Dün ortaya çıkan fotoğraf kareleri gündemdeki sıcaklığını korurken, Dönmez'e ait olduğu iddia edilen o skandal fotoğraflara yenileri eklendi. Yeni görüntülerde Ayten Dönmez, Kandil, Hakurk ve Avaşin gibi bölücü terör örgütünün eğitim kamplarında çekildiği sanılan fotoğraf karelerinde, diğer teröristler ile sarmaş dolaş görünüyor.
KUZEY IRAK KAMPLARINDAN YENİ FOTOĞRAFLAR
HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in kırsaldaki teröristler ile beraber görüldüğü ilk fotoğraf kareleri dün ortaya çıkmıştı. Vekil adayına ait olduğu saptanan o fotoğrafların, yılı belirtilmeyen tarihlerde kuzey Irak kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıktığı öğrenildi.
FOTOĞRAFLARDAKİ DİĞER TERÖRİSTLERE DAİR İNCELEMELER SÜRÜYOR
Fotoğraflarda, Dönmez'in terör örgütünün kampı olarak değerlendirilen bölgelerde diğer teröristler ile samimi görüntüleri yer alıyor. Yeni fotoğraflarda, bazıları etkisiz hale getirilen teröristler ile Dönmez eğitim sonrasında yan yana yer alıyor. Fotoğrafların, terör örgütünün kırsaldaki silahlı eğitim alamı, sığınak ve mağara çıkışlarında çekildiği tespit edildi.
Dönmez'in yanında bulunan görüntülerdeki diğer teröristlere dair incelemeler ise güvenlik ve istihbarat birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.
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