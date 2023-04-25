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Bay Kemal'in HDPKK'lı dostları rahat durmuyor! Keskin Bayındır: İmralı'nın kapılarını açacağız Öcalan'ı özgürleştireceğiz

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Bay Kemal’in HDPKK’lı dostları rahat durmuyor! Keskin Bayındır: İmralı’nın kapılarını açacağız Öcalan’ı özgürleştireceğiz

Seçimlere az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrası Kandil'e selem çakması sonrası HDPKK'dan Bay Kemal'e destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan"HDPKK'lı isimlerden Keskin Bayındır "Biz bu seçimde AKP-MHP faşizmini yok edeceğiz. İmralı'nın kapılarını açacağız ve Sayın Öcalan’ı özgürleştireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakmaya devam ediyor.

SÖZDE MİLLİYETÇİ İYİ PARTİ'DEN SES YOK

Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li isimlerin verdiği sözler sonrası HDPKK'lı isimler de Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamalarını üst üste yaparken sözde milliyetçi İYİ Parti'den de bu sözlere ilişkin tepki gelmiyor.

"HDP İLE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK"

HDP ile CHP arasındaki ilişkiyi meşrulaştırma derdine düşen Kılıçdaroğlu "HDP ile bazı konularda birliktelik olacak" ifadelerini kullanarak PKK üssü Kandil'e selam verdi.

KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VERECEĞİZ

Açıklamasının devamında "Demirtaş'ın, Kavala'nın, Gezi Parkı'nın tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu HDP'lilere bir mesaj daha vermiş oldu.

CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.

HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: HDP'NİN TUTUMU DEĞERLİ

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"

CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"İMRALI'NIN KAPILARINI AÇACAĞIZ"

HDP/YSP Batman Milletvekili Adayı Keskin Bayındır yaptığı açıklamada "Biz bu seçimde AKP-MHP faşizmini yok edeceğiz ve İmralı'nın kapılarını açacağız (PKK elebaşı) Öcalan'ı özgürleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

HDPKK’lılardan Bay Kemal’e oy dilenciliği

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