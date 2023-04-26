Başkan Erdoğan farkı! 20 yılda sosyal hizmetlerde asırlık değişim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye son 20 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler 20 yılda tarihi zirvelere çıktı.
Devletin 2022 yılında yaptığı tüm sosyal yardım harcamaların tutarı 578 milyar TL olurken 2023 yılı için ayrılan kaynak 1 trilyon 90,2 milyar TL oldu. Sosyal yardımların 2002 yılında GSYİH oranı 0,38 ilen bu rakam 2023 yılında 1,4 oldu. Sosyal yardımların merkezi bütçe oranı 2002 yılında 1,19 civarındayken 2021 yılında bu 6,11 oldu ve artış 5 kat olarak ortaya çıktı.
Sosyal yardım program sayısı 2002 yılında sadece 4 iken bu rakam 2023 yılında 50'ye çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar toplamı 2002 yılında 897,4 milyon TL ile bu rakam 2023 yılında tam olarak 85 milyar TL'ye yükseldi.
Sosyal yardımlardan faydalanan toplam hane sayısı 2002'de 1 milyon kişiyken 2022'de 4 milyon 419 bin kişi sosyal yardımlardan faydalandı. Mutlak yoksulluk içinde yasayan kisi sayısının nüfus oranı 2002'de yüzde 38,8 iken bu oran 2022'de yüzde 10'a geriledi.
İnsani gelişme düzeyi 2002 yılında 0,751 puan 2019 yılında ise 0,820 puan oldu ve artış yüzde 21. Yaşlı aylığı 2002 yılında 24 TL iken 2023 yılında 2 bin 604 TL'ye çıktı. Engelli aylığı yine 2002 senesinde 24 TL iken 2023 yılında 2 bin 392 TL'ye yükseltildi. Yüzde 40-69 engelliler, 1.595 TL yüzde 70 ve üzeri engelliler 2.392 TL aylık alıyor.
2002 yılında evde bakım yardımı yapılmazken 2023 yılında 4 bin 336 TL ailelere destek sağlıyor. Evde bakım yardımı verilen kişi sayısı 2002 senesinde sıfırken 2023 yılında aylık ortalama 560 bin kişi oldu. 2002'de 1.179 olan özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinin sayısı 2023 yılında 2 bin 365 çıkartıldı.
Aile odaklı hizmetlerden yararlanan çocuk oranı 2002 yılında yüzde 39 iken 2022 aralık ayı itibarıyla yüzde 92 oldu. Devlet korumasındaki çocuklar için çocuk bakım kurulusu sayısı 2002'de 203 iken 2023 yılında 1.369 oldu. Özel Bakım Merkezleri 2007 yılında 10 merkez ve 915 kapasite ve 412 engelliye sahip. Bu rakamlar eylül 2022'de 305 merkez 30 bin 693 kapasite 26 bin 766 engelli oldu.
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