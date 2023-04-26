Başkan Erdoğan farkı! 20 yılda sosyal hizmetlerde asırlık değişim

Devletin 2022 yılında yaptığı tüm sosyal yardım harcamaların tutarı 578 milyar TL olurken 2023 yılı için ayrılan kaynak 1 trilyon 90,2 milyar TL oldu. Sosyal yardımların 2002 yılında GSYİH oranı 0,38 ilen bu rakam 2023 yılında 1,4 oldu. Sosyal yardımların merkezi bütçe oranı 2002 yılında 1,19 civarındayken 2021 yılında bu 6,11 oldu ve artış 5 kat olarak ortaya çıktı.