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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dış politikada attığımız adımlar birilerini rahatsız ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dış politikada attığımız adımlar birilerini rahatsız ediyor

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan dış politikada attıkları adımların birilerini rahatsız ettiğini söylerken "Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Sizler takip ediyorsunuz. Cezaevlerindeki teröristler de yurt dışında yaşayan terör örgütü yandaşları da 14 Mayıs seçimlerini bekliyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli soruları yanıtladı.

MUHALEFET ORTAKLARI TERÖRİSTLERE DESTEK VERİYORLAR

Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gerçekten 14 Mayıs'ta sıradan bir seçim yapmayacağız. Bu seçimlerde güven ve istikrar ikliminin devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Son yirmi yıldaki eser dönemi sürecek mi yoksa koalisyon dönemi Türkiye'sine geri mi dönülecek karar verilecek. Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip edilmeyeceğine de karar verilecek. Muhalefet ortakları teröristlere destek veriyorlar. Cezaevindeki ve yurt dışına kaçan teröristler şu anda bu seçimleri bekliyor. Uçak bileti bile alanlar var.

MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TESİS ETTİ

Kendilerine makam mevki bekleyenler var. Demek ki kendilerine 7'li koalisyondan değil, 9'lu koalisyondan söz almışlar. Savunma Sanayii'nde attığımız adımlar eskisi gibi birilerini rahatsız ediyor. Bu sadece içeride değil, dışarıda da böyle. Bu seçimde Türkiye'yi tekrar kendilerine bağımlı hale getirmek isteyenlerin kazanmasını istiyorlar. Biz 21 yıldır her alanda kendi politikalarını belirleyebilen ve uygulayabilen bir Türkiye için mücadele verdik. Bu anlayışla demokrasimizi güçlendirdik. Milli iradenin üstünlüğünü gerçek manada tesis ettik. Eğitimden, sanayiye tüm altyapımızın eksiklerini getirdik. Ülkemize gerçekten çağ atlattık. Milletimizin refahı arttı. Bütçemiz üç kat büyüdü."

BİZ YOLDAYIZ ZİLLET YOLA ÇIKMIŞ DEĞİL

Bizim bu ülke için daha çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var. Fakat biz yoldayız. Şu anda zillet ittifakı yola çıkmış falan değil. Bunların büyükşehir belediyeleri var. Acaba bu büyükşehir belediyelerinde daha ne yaptılar? Biz milletimizin karşısına normal zamanda da sürekli müjdelerle, projelerle çıkıyoruz. Bay Bay Kemal gibi milletimizin karşısına sadece seçim zamanlarında çıkan değiliz. Mesela her çiftçiye bir traktör vaat etmişlerdi. Ne oldu verdiler mi? Hep yalan.

''YOĞUN MESAİDEN DOLAYI MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM''

Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.

KABİNEDE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Zengin bir beşeri yapıya sahibiz. Şu anda benim kabinedeki arkadaşlarımı sahaya sürüşüm aslında bu liderlik tasarrufudur. Bir liderlik tasarrufu olarak da bu arkadaşlarımdan nerede, nasıl istifade edebiliriz düşüncesi içerisinde bütün bakan arkadaşlarımı sahaya sürmüş durumundayım. Bunların içerisinde sadece istisna olarak Kültür ve Turizm bakanım var. Onunda şu anda sahada olmayışının nedeni mesleği. Onun dışındaki bütün arkadaşlarım sahadalar. Onların sahada olmasının da getirilerini çok olumlu görüyorum. Ve inanıyorum ki ağırlıklı olarak deprem bölgelerinde olan bu arkadaşlarımızdan biz istifade edeceğiz.

''VATANDAŞLARIMIZ KARADENİZ GAZININ SAĞLADIĞI FAYDALARIN FARKINA VARACAK''

"Vatandaşlarımızı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını milletimizin her bir ferdine verecek düzenlemelerde yapıyoruz. Bu çerçevede salgın döneminde enerji fiyatlarındaki artışı vatandaşlarımıza yansıtmamaya özen gösterdik. Bu yılda artık doğalgaz üreticisi olan bir ülke olarak vatandaşlarımıza yeni müjdelerimiz oldu. Vatandaşlarımızın Karadeniz gazının sağladığı faydaları günlük hayatta farkına varacak. Bununda kapsamını genişletiyoruz. Karadeniz gazının benim tüm vatandaşlarıma yansıması çok çok farklı olacak."

Dış politikadaki adımlar birilerini rahatsız ediyor
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