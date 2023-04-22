AK Parti'ye peş peşe silahlı saldırılar! Perde arkasında ne var?
AK Parti’nin İstanbul Kocasinan seçim irtibat bürosu iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. O sırada büroda çalışan partililer, saldırıyı yara almadan atlattı. Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde; AK Parti’nin Adana Çukurova ilçe binası da yine silahlı saldırıya uğramıştı. Peki bu saldırıların arkasında ne var? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz ve gazetesi Mustafa Ertekin değerlendirdi.
AK Parti binalarına yönelik silahlı saldırılara bir yenisi eklendi. Adana Çukurova İlçe Binası'nın ardından İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan seçim irtibat bürosu da silahlı saldırganların hedefi oldu.
Seçim çalışmalarının sürdüğü AK Parti seçim irtibat bürosunun önüne saat 22.15'te motosikletle gelen iki kişi 5 el ateş açtı. Kurşunlardan 4'ü büronun üst katlarına isabet etti. Peki bu saldırılarında arkasında ne var? Gündemin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz ve gazetesi Mustafa Ertekin değerlendirdi.
Dr. Murat Yılmaz'ın öne çıkan sözleri:
"Türkiye seçime gidiyor ve güvenlikle ilgili bir problemi yok. İçeride kamu düzenin tesis etmiştir. Çeşitli muhalif çevreler ve onlarla iltisaklı kesimleri destekleyen odaklar seçimin üzerine gölge düşürmek istiyorlar. Seçimin güvenliği ile ilgili bir sorun yok bunun yanında seçim siyasi partilerin gözetiminde yapılıyor. Aynı zamanda hakim teminatı altındadır.
Terör örgütü gücünü yitirmeden önce Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'ye destek veren her kesime şiddet uygulamıştı. Burada korku iklimine asla kapılmamak lazım. Muhalif kesim bunu farklı kullandı ama saldırıları yapanların hepsi yakalandı. Burada amaç toplumda korku, kaygı oluşturmak ve seçim ile ilgili tartışma meydana getirmek.
Türkiye'nin bütünlüğüne ve huzuruna aynı zamanda kamu güvenin yönelik saldırılardır. Türkiye'nin seçim yaparak meselelerini şiddetsiz halletme kültürü kurumlaşmış yapısı hedef alınmıştır. Demokrasi ve sandığı güvenmeyen kesimlerin şiddet yoluyla Türkiye'yi belli istikamete yönlendirmek isteyen bir takım örgütlerle ilişkide olduğu yurt dışındaki istihbarat kuruluşlarının aparatları olduğunu bilmek lazım. Türkiye bunları aşacak devlet kapasitesine sahiptir."
Mustafa Ertekin'in canlı yayındaki açıklamaları:
"Türkiye önemli bir seçim sürecine girdi. Ülke için bir yol ayrımı var. Bir çok unsur ve nifak seçim sürecini sabote etmek ve gerilimden beslenmek gibi yol deneyebilirler. Saldırılar iç siyaset açısından bir gerilimin ortaya çıkardığı kıvılcım değil biraz burada dışarıdaki odakların Türkiye'deki aparatları aracılığıyla gerilim atmosferini yaratıp sokakta alev çıkarma manevraları olabilir.
Tabi her seçim döneminde benzer olaylar oluyor. 14 Mayıs seçimleri için çağın seçimleri diyebiliriz. Gelinen noktada gazı mutfaklara ulaşma süreci İHA'lar ve SİHA'lar süreci tüm bunları Türkiye'nin tamamlıyor olması güçlü devlet arasına girmesi bir takım çevreleri rahatsız ediyor."
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