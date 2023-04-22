AK Parti’ye peş peşe silahlı saldırılar! Perde arkasında ne var?

Mustafa Ertekin'in canlı yayındaki açıklamaları:

"Türkiye önemli bir seçim sürecine girdi. Ülke için bir yol ayrımı var. Bir çok unsur ve nifak seçim sürecini sabote etmek ve gerilimden beslenmek gibi yol deneyebilirler. Saldırılar iç siyaset açısından bir gerilimin ortaya çıkardığı kıvılcım değil biraz burada dışarıdaki odakların Türkiye'deki aparatları aracılığıyla gerilim atmosferini yaratıp sokakta alev çıkarma manevraları olabilir.