Alman Siyasetçi ve Yazar Christoph Hörstel’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü ve seçim mesajı

Hörstel şunları kaydetti:

"Türkiye'ye karşı düzgün ve dürüst olmalıyız. Ve şu anda ne yazık ki durum böyle değil. PKK hikayelerinin hala var olması oldukça üzücü. PKK hala Almanya'da bağış toplamak için reklam yapabiliyor. Ve yavaş yavaş, Türk makamları Alman müttefiklerine ulaşıyor ve gerçekten bunu yapmak istiyor musunuz, bunların kim olduğunu biliyor musunuz? diye soruyor. Ve yine yavaş yavaş, fark ettik ki, Berlin'deki bir Müslüman topluluğunun başındaki adam Gülen'e bağlı. Böyle şeyler neyse ki şimdilik durdu. Ama mesela, İsveç'in durumuna bakarsak sırf PKK'lı arkadaşlarıyla aralarına mesafe koyamadıkları için kendi NATO üyeliklerini engellediler. Böyle şeyler pişmanlık verici. Ve böyle devam etmemeliyiz. Türkiye'ye doğru ve dürüst bir dost olmalıyız. Ve bence Avrupa'yı doğru yola yönlendirecek olan Başkan yine Başkan Erdoğan olacaktır. Çünkü o Türkiye'yi geçtiğimiz yıllarda oldukça güçlendirdi."