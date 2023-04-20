Türkiye ulusal enerji planı! Enerjide tam bağımsızlık vizyonu

Avrupa'daki en büyük doğalgaz depolama tesisi İstanbul'un Silivri ilçesi açığında bulunuyor. Botaş'a ait tesis, günlük 28 milyon metreküp üretim kapasiteli. Tesiste 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu. Silivri doğal gaz tesislerinde kapasite yaklaşık 3.2 milyara metreküptü yapılan yatırımlar ve çalışmaları birlikte bu rakam arttırıldı 4,6 milyar metreküpe çıkartıldı. Bu da Türkiye'nin yaklaşık yıllık doğalgaz kullanımının yüzde 8'i anlamına geliyor.