Türkiye ulusal enerji planı! Enerjide tam bağımsızlık vizyonu
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık vizyonuyla "Ulusal Enerji Planı" hazırlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da "Doğal Gaz Ticaret Merkezi’ni Trakya'da kuracak. İşte Trakya'yı gaz merkezi haline getirecek projeler.
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık vizyonuyla ulusal enerji planı hazırlıyor. Plan, enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimciler için rehber olacak. Türkiye, enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sırada yer alıyor.
TANAP 16 MİLYAR METREKÜP GAZ TAŞIYOR
TÜRKİYE 6 MİLYAR METREKÜP
AVRUPA 10 MİLYAR METREKÜP
TANAP'IN ANADOLU ROTASI
20 İL
67 İLÇE
600 KÖY
Tanap, 2018 tarihinden bu yana Azerbaycan'ın şah deniz sahasında üretilen doğal gazı Avrupa'ya taşıyor. 2018 tarihinden itibaren, 2022 yılı kasım ayı sonuna kadar Tanap üzerinden Türkiye'ye teslim edilen toplam doğal gaz miktarı 19,12 milyar metreküpe ulaştı. Avrupa'ya ise toplam 18,45 milyar metreküp gaz taşınmıştır.
Uluslararası projelerden Türkakım, Rus gazını Trakya'ya ulaştırıyor. Türkakım, Anapa şehrinden başlıyor. 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattı Kırklareli'nin Kıyıköye ilçesinden karaya çıkıyor. Rusya-Türkiye doğal gaz ana iletim hattı ise ülkemize Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar'dan giriyor. Hat, Hamitabat üstünden Ambarlı Limanı'na ulaşıyor. Trakya, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na da yakın. 540 milyar metreküplük doğalgazın, Türkakım'a bağlanması masadaki seçenekler arasında.
Avrupa'daki en büyük doğalgaz depolama tesisi İstanbul'un Silivri ilçesi açığında bulunuyor. Botaş'a ait tesis, günlük 28 milyon metreküp üretim kapasiteli. Tesiste 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu. Silivri doğal gaz tesislerinde kapasite yaklaşık 3.2 milyara metreküptü yapılan yatırımlar ve çalışmaları birlikte bu rakam arttırıldı 4,6 milyar metreküpe çıkartıldı. Bu da Türkiye'nin yaklaşık yıllık doğalgaz kullanımının yüzde 8'i anlamına geliyor.
Saros Körfezi'ne ise yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama tesisi yapılıyor. Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma ünitesi ocak ayında devreye alınacak.
Trakya, enerji hatlarının sağlamış olduğu avantajla doğalgaz ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, 2023 yılı bütçe teklifinin 18 milyar 861 milyon 264 bin lira olarak öngörüldü.
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