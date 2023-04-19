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Numan Kurtulmuş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun SİHA ve Baykar eleştirilerine yanıt: Laflarının arkası cehalet kokuyor

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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Numan Kurtulmuş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’nun SİHA ve Baykar eleştirilerine yanıt: Laflarının arkası cehalet kokuyor

A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş TCG Anadolu konusunda "Bu bir ufuk meselesidir. Bu gemiden mutluluk duymak gerekir. İnşallah daha mükemmellerini yapacağız. " ifadelerini kullanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun SİHA ve Baykar hakkındaki eleştirilerine yanıt verdi. Kurtulmuş "Projelerin ezikliği içerisindeler. Bir çekememezlik bir kıskançlık var. Bir cehalet kokuyor Kılıçdaroğlu'nun Baykar lafları." dedi. İşte detaylar...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 𝗔 𝗛𝗮𝗯𝗲𝗿 ekranlarında Melih Altınok moderatörlüğünde yayınlanan "Sebep Sonuç" programında gazeteciler Zafer Şahin, Ceyhun Bozkurt ve Mahmut Övür'ün gündeme dair sorularını yanıtladı.

"BU GEMİDEN MUTLULUK DUYMAK GEREKİR"

Vatandaşlarımız akın akın TCG Anadolu'yu ziyarete geliyor. Bu bir ufuk meselesidir. Bu gemiden mutluluk duymak gerekir. İnşallah daha mükemmellerini yapacağız.

TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA

Bu ülke bundan çok daha iyilerini yapacak. İçinde bulunduğumuz bölgede Türkiye güçlü olmak zorunda. Eğitimde sanatta güçlü olmak zorundayız. F-35'leri vermemelerinin sebebi sadece F-35'ler değildir. Türkiye böyle giderse çok daha iyi araçlar yapacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ CEHALET KOKUYOR

Muhalefet karmaşık duygular yaşıyor. Türkiye Yüzyılı millette karşılık buldu. Projelerin ezikliği içerisindeler. Bir çekememezlik bir kıskançlık var. Bir cehalet kokuyor Kılıçdaroğlu'nun Baykar lafları. Akıllı bir siyasetçi kendisini bu alana sıkıştırmaz.

VESAYET DÜZENİNİ KIRDIK

İktidarın bunu yapmaması gerektiğini düşünüyordu. Yıllar önce yerli uçak fabrikaları kapatanlar kimlerdi? Vesayet düzenini kırdık artık. Vesayet odakları hiçbir zaman milli olmadılar. Darbeleri kimler yaptırdı?

TÜRKİYE ARTIK BUNLARI AŞMALI

Türkiye artık bunları aşmalı. Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye başladık. Kendi yaptıklarımızla kendimizi sağlama alacağız. Kendi develerimizi sağlam kazığa bağlayacağız.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAYKAR'A ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı açıklamada, "Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde, otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak." diye konuşmuştu.

Laflarının arkası cehalet kokuyor "LAFLARININ ARKASI CEHALET KOKUYOR"

Firmamızı kimseye satmayız

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