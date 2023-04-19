Numan Kurtulmuş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’nun SİHA ve Baykar eleştirilerine yanıt: Laflarının arkası cehalet kokuyor

TÜRKİYE ARTIK BUNLARI AŞMALI

Türkiye artık bunları aşmalı. Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye başladık. Kendi yaptıklarımızla kendimizi sağlama alacağız. Kendi develerimizi sağlam kazığa bağlayacağız.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAYKAR'A ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı açıklamada, "Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde, otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak." diye konuşmuştu.