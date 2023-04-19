Haluk Bayraktar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na savunma sanayii yanıtı: Firmamızı kimseye satmayız

HALUK BAYRAKTAR: FİRMAMIZI KİMSEYE SATMAYIZ

Konuya ilişkin Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar şöyle konuştu:

Tabii maalesef bu tartışmalar bitmiyor. Ülkemizde son 20 yılda en çok başarı gördüğümüz sektör teknoloji sektörü. Özellikle Baykar yaptıklarıyla son 20 yılda ortada olan bir firma. Son 3 yılda Türk havacılığında ihracat birincisi. Bugün ekranlarda gösterilen Kızılelma savaş uçağı konseptine yeni bir paradigma getirdi. Baykar o kadar ülkenin yurtdışı operasyonları katkıları bitmiş de Baykar'ın... Böyle bir şey söz konusu değilken olasılıklar üzerinde firmaya böyle itham etmek çok talihsiz. Aynı partinin üst düzey yöneticileri daha önce de iftiralar attılar. Dava ettik, Türkiye'de savunma sanayinde hiçbir firma kendi başına değildi. Devlete beyan etmeden üretim yapamazsınız. Bu devletle olan bir şey. Biz 29 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat içinde devletten izin alınıyor. Onay alındığı zaman teknoloji ürünleri ihraç edilebiliyor. Baykar aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bağışçı firması. Bu ülkeyi bırakıp gider miyiz. Firmamızı kimseye satmayız.