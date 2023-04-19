Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na savunma sanayii yanıtı: Firmamızı kimseye satmayız
Türkiye'de Baykar tarafından milli teknoloji ile geliştirilen İHA/SİHA'lar HDP'nin de içinde bulunduğu yedili koalisyonun hedefinde. İlk olarak Ali Babacan'ın "Dokunacağız" diyerek hedef aldığı Baykar için Kılıçdaroğlu da "Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı." ifadelerini kullandı. Yaşananlarda sonra açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar "Firmamızı kimseye satmayız. Bu ülkenin geleceğine yönelik kazanıma herkesin sahip çıkması lazım." ifadelerini kullandı.
Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar ve savunma sanayinde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarıyla tepki çekti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BAYKAR'A ELEŞTİRİ
Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı açıklamada, "Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde, otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak." diye konuştu.
HALUK BAYRAKTAR: FİRMAMIZI KİMSEYE SATMAYIZ
Konuya ilişkin Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar şöyle konuştu:
Tabii maalesef bu tartışmalar bitmiyor. Ülkemizde son 20 yılda en çok başarı gördüğümüz sektör teknoloji sektörü. Özellikle Baykar yaptıklarıyla son 20 yılda ortada olan bir firma. Son 3 yılda Türk havacılığında ihracat birincisi. Bugün ekranlarda gösterilen Kızılelma savaş uçağı konseptine yeni bir paradigma getirdi. Baykar o kadar ülkenin yurtdışı operasyonları katkıları bitmiş de Baykar'ın... Böyle bir şey söz konusu değilken olasılıklar üzerinde firmaya böyle itham etmek çok talihsiz. Aynı partinin üst düzey yöneticileri daha önce de iftiralar attılar. Dava ettik, Türkiye'de savunma sanayinde hiçbir firma kendi başına değildi. Devlete beyan etmeden üretim yapamazsınız. Bu devletle olan bir şey. Biz 29 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat içinde devletten izin alınıyor. Onay alındığı zaman teknoloji ürünleri ihraç edilebiliyor. Baykar aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bağışçı firması. Bu ülkeyi bırakıp gider miyiz. Firmamızı kimseye satmayız.
"FİRMAMIZA İFTİRA ATIYORLAR"
Eleştirecek pek çok şey var. Türkiye İHA'yı İsrail'den alıyordu buna neden eleştirmiyordu. Biz Baykar olarak bu ülkenin geleceği için gençlerimize yönelik de çalışıyoruz. Bu sene TEKNOFEST'e 1 milyondan fazla gencimiz başvurdu. Maalesef seçim öncesinde partiler bir tane yanlış bulamayacakları firmamıza iftira atıyorlar. Rahmetli babam bu vakfı kurduğunda bize bir nasihat vermişti, 'Hiç kimseden nakdi yardım almayacaksınız' diye. Bir şekilde burada bir açık bulunup böylesine önemli bir kazanımı halkın nazarında gözünden düşürmek istiyorlar. Bu işler buraya halkımızın desteğiyle geldi, bundan sonra da aynı destekle ilerleyecek.
"MİLLET SAHİP ÇIKTIĞI SÜRECE BU İŞLER DURDURULAMAZ"
Kızılelma harp arenasında yeni destek. Bu uçuşlar esnasından binlerce parametreler var. Bugünkü uçuşta Kızılelma ilk defa ön ve arka tekerlerini açarak uçuşunu yaptı. Test uçuşları Teorik ortamda yapılan tüm çalışmaları pratikte de doğrulanması anlamına geliyor. Bayraktar TB3'ünde test uçuşlarını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl boyunca TCG Anadolu gemisine TB3 ve Kızılelma'nın iniş kalkışları için çalışacağız. Bu noktaya adım adım, kendini ispatlaya ispatlaya geldik. Millet sahip çıktığı sürece ben bu işlerin durdurulamayacağını düşünüyorum. Son 3 yılda tek bir ürünle savunma sanayiinde ihracat rekoru kırıyoruz ben buna neden saldırıldığını anlayamıyorum.
ALİ BABACAN: DOKUNACAĞIZ
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Babacan, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 18-19 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi
- Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan'a veda mesajları ve sözleri!
- Arefe günü teravih namazı var mı, kılınır mı? 2023 Son teravih ne zaman kılınacak?
- TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?
- Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze öldü mü? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?
- Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...
- Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, zam geldi mi 2023? Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri yattı mı?
- LGS gün sayacı 2023 | LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Kayseri'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kayseri bayram namazı saatleri 2023!
- Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı
- DGS başvuru tarihleri 2023 | DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?
- Gaziantep'te bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Gaziantep Ramazan Bayramı saatleri 2023...