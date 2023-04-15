HaberlerGaleriEYT kapısından dönene FIRSAT YOLU AÇILDI! Tarih ayrımı olmaksızın! Bağ-Kur, SSK'lıya toplu ödeme!
EYT kapısından dönene FIRSAT YOLU AÇILDI! Tarih ayrımı olmaksızın! Bağ-Kur, SSK'lıya toplu ödeme!
EYT yasasının dışında kalarak emekli olamayanlara toplu para iadesi imkanı doğdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) elden başvuru ile alınan bu ödemeye dair detaylar araştırılıyor. Bağ-Kur'luya şartsız iade sağlanırken, SSK'lılarda 2008 tarihi sınır çizgisi oldu. Peki SSK, Bağ-Kur prim iadesi şartları neler? SGK prim iadesi nasıl alınır?