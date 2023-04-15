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EYT kapısından dönene FIRSAT YOLU AÇILDI! Tarih ayrımı olmaksızın! Bağ-Kur, SSK'lıya toplu ödeme!

EYT yasasının dışında kalarak emekli olamayanlara toplu para iadesi imkanı doğdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) elden başvuru ile alınan bu ödemeye dair detaylar araştırılıyor. Bağ-Kur'luya şartsız iade sağlanırken, SSK'lılarda 2008 tarihi sınır çizgisi oldu. Peki SSK, Bağ-Kur prim iadesi şartları neler? SGK prim iadesi nasıl alınır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 15:07
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EYT kapısından dönene FIRSAT YOLU AÇILDI! Tarih ayrımı olmaksızın! Bağ-Kur, SSK’lıya toplu ödeme! 25 yıldan az... SGK’ya dilekçe vermek yeterli!

SSK, Bağ-Kur prim iadesi şartları neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dışında kalanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklık getirdi. Emekli olamayanlara toplu prim iadesi imkanı doğdu. SGK'ya başvuranlar, birikmiş primlerini toptan geri alma imkanını kullanabiliyor. Vefat halinde ise hak sahibi yakınlarına bu imkan sağlanıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kapısından dönene FIRSAT YOLU AÇILDI! Tarih ayrımı olmaksızın! Bağ-Kur, SSK’lıya toplu ödeme! 25 yıldan az... SGK’ya dilekçe vermek yeterli!

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik imkanı elde ediyor. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı var.

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EYT kapısından dönene FIRSAT YOLU AÇILDI! Tarih ayrımı olmaksızın! Bağ-Kur, SSK’lıya toplu ödeme! 25 yıldan az... SGK’ya dilekçe vermek yeterli!

Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş primlerini geri alabiliyor. Vefat halinde ise yakınlarına bu imkan var…

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EYT kapısından dönene FIRSAT YOLU AÇILDI! Tarih ayrımı olmaksızın! Bağ-Kur, SSK’lıya toplu ödeme! 25 yıldan az... SGK’ya dilekçe vermek yeterli!

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.

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EYT kapısından dönene FIRSAT YOLU AÇILDI! Tarih ayrımı olmaksızın! Bağ-Kur, SSK’lıya toplu ödeme! 25 yıldan az... SGK’ya dilekçe vermek yeterli!

SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor. Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor.