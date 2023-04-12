PKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması: AK Parti ve MHP bölge için bir tehlike

Eline emir listesi tutuşturulan Kılıçdaroğlu, basın toplantısında HDP'nin bu isteklerini tek tek okumuş ve Kandil'e selam yollamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti sonrası HDP ve PKK'dan üst üste destek mesajları gelmeye devam ediyor.

BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ MESAJI

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile ittifakı meşrulaştırma temelli dikkat çeken bir çıkış geldi.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde CHP varlığını görmek istediğini diler getiren Kılıçdaroğlu, "Biz de kendimizi görmek istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmek istiyoruz. Bölgede siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak" dedi.