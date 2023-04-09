AK Parti’de yeniden şahlanış dönemi! Milletvekili adayları belirlendi! İşte il il 2023 isim listesi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

Şahin, listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aday listesinin ülkeye, millete, AK Parti'ye ve demokrasiye hayırlı olmasını diledi.

"15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ile Meclis grubumuz ile genel merkezimizde teşkilatlarımızla ve ittifak ortaklarımızla yeni ve güzel bir dönemin kapısını aralayacağımıza canı gönülden inanıyorum." diyen Şahin, kendi adaylarına ve bu demokrasi yarışında yerini alan bütün adaylara başarılar dileğinde bulundu.

"İŞ VE İŞLEMLERİ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

Yavuz da seçim takviminin işlediğini, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldığını söyledi.

Sürece ilişkin iş ve işlemleri büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, milletvekili aday listesini tamamladıklarını ve tüm illerden 600 milletvekili adayını YSK'ye teslim ettiklerini dile getirdi.

Partinin kuruluşunda ortaya konan ve tüzükte yer bulan peş peşe 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını aktaran Yavuz, şöyle devam etti: