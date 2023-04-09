AK Parti'de yeniden şahlanış dönemi! Milletvekili adayları belirlendi! İşte il il 2023 isim listesi
AK Parti, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şahlanış dönemi' dediği 14 Mayıs sonrasına yüzde 70'lik büyük değişimle giren AK Parti kadınlara ve gençlere yine özel önem verdi. İşte il il AK Parti'nin 2023 Milletvekili aday listesi...
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.
Şahin, listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aday listesinin ülkeye, millete, AK Parti'ye ve demokrasiye hayırlı olmasını diledi.
"15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ile Meclis grubumuz ile genel merkezimizde teşkilatlarımızla ve ittifak ortaklarımızla yeni ve güzel bir dönemin kapısını aralayacağımıza canı gönülden inanıyorum." diyen Şahin, kendi adaylarına ve bu demokrasi yarışında yerini alan bütün adaylara başarılar dileğinde bulundu.
"İŞ VE İŞLEMLERİ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞTIK"
Yavuz da seçim takviminin işlediğini, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldığını söyledi.
Sürece ilişkin iş ve işlemleri büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, milletvekili aday listesini tamamladıklarını ve tüm illerden 600 milletvekili adayını YSK'ye teslim ettiklerini dile getirdi.
Partinin kuruluşunda ortaya konan ve tüzükte yer bulan peş peşe 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:
LİSTE BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra: Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar
Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında)
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölge – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölge – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölge – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-
İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.
Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.
Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.
Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra
Mahmut Özer - Ordu 1
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Mehmet Muş – Samsun
Adil Karaismailoğlu – Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer çelik – Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra
"ORTAK ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"
Bir basın mensubunun sorusu üzerine Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünü 4 partiyle yaptığını belirten Yavuz, bu kapsamda ittifak protokolünün, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile oluştuğunu söyledi.
İŞTE İSİM İSİM AK PARTİ VEKİL ADAY LİSTESİ
HÜDA PAR'DAN 4, DSP'DEN 3 ADAY LİSTEDE
HÜDA PAR ve Demokratik Sol Partinin (DSP) ayrıca bir liste vermeyeceğini dile getiren Yavuz, açıklamasına şöyle devam etti:
"Her iki genel başkan da bizim listelerimizden aday olmuştu, onların zaten bundan sonraki saatlerde nereden ve kaçıncı sıradan olduğu ortaya çıkacak. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur ve genel başkanların dışında da bazı arkadaşlarımız da genel başkanlarla birlikte yine listelerde yer bulmuştur. Bunun için de tekrar hayırlı olmasını diliyorum."
Bir gazetecinin HÜDA PAR'dan kaç kontenjan olacağına ilişkin sorusunu Yavuz, "HÜDA PAR'dan genel başkan dahil 4 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır. Demokratik Sol Partiden de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır." şeklinde yanıtladı.
AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNDE ÖNEMLİ DETAYLAR
Milletvekili aday listesinin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İSTİSNASIZ 3 DÖNEM KURALI RİAYETİYLE HAZIRLANDI
Buna göre, AK Parti'nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.
KİMLER AK PARTİ ADAY LİSTESİNDE?
GÜÇLÜ YEREL AKTÖRLER, ALANINDA UZMAN İSİMLER VE ANKETLERDE ÇIKANLAR
Uzun, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan listede, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan "yerel aktörler" öne çıkarıldı. Anketler, saha çalışmaları ve temayül yoklamasının yanı sıra yüz yüze mülakatlarda aday adaylarının gösterdiği performans, sunduğu projeler ve siyasi kariyerleri masaya yatırıldı. En önemlisi de listelere son şekli verilene kadar anket çalışmalarından faydalanılması oldu. Bir taraftan listeler üzerinde hummalı çalışma yürütülürken diğer taraftan da yapılan anketlerin sonuçları AK Parti Genel Merkezi'yle paylaşıldı.
AK PARTİ 2023 SEÇİMLERİNDE YENİ YÜZLERLE SEÇMEN KARŞISINA ÇIKIYOR
Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi. Kısacası AK Parti, 2023 seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor.
KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYI SAYISINDA ARTIŞ
Eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve siyasette kadına verdiği değerle ön plana çıkan AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.
EN GENÇ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI 18 YAŞINDA
Gençlere olan güvenini her seferinde dile getiren ve onlar için "Işığımız, umudumuz ve geleceğimiz" tabirini kullanan Başkan Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençleri seçilebilecek yerden aday listesine koydu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.
İnan'ın yanı sıra birçok genç listedeki yerini aldı. Genç sayısının daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine kayda değer bir noktada olduğu listenin en genç ismi ise 18 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.
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