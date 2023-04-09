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7’linin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dan ‘soğan’lı provokasyon

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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7’linin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dan ‘soğan’lı provokasyon

Dün sosyal medyada dolaşıma sokulan soğan videosu sonrası 7’li koalisyonun Cumhur adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi üzerinden yeni bir provokasyona girişti. Soğan fiyatının yüksek olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, alçak ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Türkiye'ye hiçbir alanda refah vadetmeyen 7'li koalisyon seçime sayılı günler kala içlerinde yaşadığı kaosu perdelemek için hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı bir takım yapay gündemler üzerinden yıpratmaya çalışıyor.

SOĞAN İÇİN İLK ALGI SOSYAL MEDYADAN!

Dün sosyal medyada sinsice kurgulu bir şekilde dolaşıma sokulan soğan videosu üzerinden gündem yaratma çabasına girişilmişti.

Videoda soğan fiyatları pahalıymış gibi gösterilip ve çiftçinin ürünleri satamadığı havası yaratılarak yol kenarına dökülen mamuller üzerinden algı operasyonuna girişilmişti.

FIRSATÇI BAY KEMAL'DEN "SOĞAN" ŞOVU

Bu durumu tiyatroyu fırsat sanan, koalisyon özlemi ile yanıp tutuşan ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine evinin mutfağından kurgulu bir provokasyona imza attı.

Twitter hesabından yayınladığı videoda elinde kuru soğanı alıp sağa sola sallayan ve Başkan Erdoğan'ı kirli üslubuyla hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana..." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’dan ‘soğan’lı provokasyon KILIÇDAROĞLU'DAN 'SOĞAN'LI PROVOKASYON

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