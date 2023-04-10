CHP binasının önünde ateş açan zanlıların görüntüleri kamerada!

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bulunan boş kovanlar sonrası CHP'li isimler yaşanan olaydan siyasi devşirmeye çalışırken şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde ateş edilen aracın içinde çalan şarkının PKK ile ilişkisi olduğu belirtilirken, çalan şarkıyı yapan grubun HDP'ye de seçim şarkısı yaptığı görüldü. İşte detaylar...