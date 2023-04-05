Son anketler ne söylüyor? A Haber'de açıkladı! İşte anketlere göre son oy oranları
Son dakika haberi... Partilerin oy oranı yüzde kaç? Anketler hangi yöntemlerle ve ne kadar maliyete yapılıyor? Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son anket çalışmalarını A Haber'de açıkladı.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla gidiyor. Seçim sürecinde partilerin oy oranı da merak konusu.
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son anket çalışmalarını A Haber'de açıkladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ANKET MALİYETİ NE KADAR?
Burada fiyat belirlemek için öncelikli olarak soru sayısınıu da belirlemek gerekiyor. Personel maliyetleri oldukça yükseldi ve yükselen bu maliyetlerle birlikte de bir birim anketin maliyeti de ciddi anlamda arttı. Bir anket artık 50 ile 100 TL arasında bir fiyata yapılabiliyor sahada. Bunların raporlaması ve diğer süreçleri de var. Buradan hareketle bakıldığı zaman bir örneklem belirlemeniz gerekiyor.
Diyelim ki 3 bin kişiyle 3 bin 500 kişiyle Türkiye'yi temsil edeceksiniz ve soru sayınız da az diyelim bunu anket birim fiyatı olarak 150 TL olarak belirlediniz toplamda 3 bin olursa 450 bin TL gibi bir rakam oluyor. Ciddi bir rakam. Biz bu rakamların 2 yıl önce 3'te 1'ine rahatlıkla yapabiliyorduk. Bütçeler asgari ücret artmadığı zamanlarda.
"SAHADA YAPILIP YAPILMADIĞI KONUSUNDA ENDİŞELİYİM"
Bu tür çalışmaları özellikle Türkiye genelindeki yapılan çalışmaları ağırlıklı olarak parti genel merkezleri yaptırıyor. Ya da bizim gibi sürekli abonesi olan bazı araştırma kuruluşları yapıyor. Bir taraftan da şunu özellikle ve dikkatle altını çizerek söylemeyelim şu an kamuoyunda servis edilen birçok anketin aslında bakarsanız sahada yapılıp yapılmadığı noktasında ben endişeler taşıyorum.
Çünkü 2014-2018'de cumhurbaşkanlığı Türkiye'de en iyi bulan araştırma şirketinin başındayım ve 2014'ten beri sadece 7 Haziran seçimlerinde yanılmış birisiyim. Diğer seçimlerde de hata payı sınırları içerisinde artı eksi 2 arasında kalarak doğru tahminlerde bulunduk.
Bazı araştırma sonuçlarına bakınca biz bu ölçümleri yaparken onlar tamamen farklı bir onuçla kamuoyuna çıkıyorlarsa ya biz bu ülkede yaşamıyoruz ya onlar bu ülkede yaşamıyor diye ister istemez soruyoruz.
ANKET YAPARKEN KRİTİK HUSUSLAR
En önemli husus araştırmada bir doğru soruyu yansız bir şekilde sormanız ve örneklemi doğru tespit etmenizdir. Burada da rastsallık çok önemlidir. Gittiğiniz zaman herhangi bir sokakta mahallede A kişisi ile B kişisinin seçilme ihtimali ve potansiyeli aynı olmalıdır. Mümkün olduğunca yansız bir şekilde temsil ettirmek noktasında bir çaba göstermek gerekiyor. Soruları doğru sormak gerekiyor. O soruları sorarken de bir şekilde yanlarında başka birisi olmadan soruyu yöneltmeleri gerekiyor. Katılımcının yanında eşi olursa bir arkadaşı olursa ya da herhangi biri olursa ondan çekinip kendi fikrini söylememe ihtimali var. Birebir müsade isteyerek o şekilde katılımı sağlayıp yansız bir şekilde sorarsa anket tamamlanmış oluyor.
İLK KEZ A HABER'DE AÇIKLADI! İŞTE OY ORANLARI
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 47, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 42, Muharrem İnce 7.7, Sinan Oğan 7.7. Bu rakamları da ilk defa yayında söylüyorum.
Elimizde olan henüz tamamlanmamış bir araştırmamızın buraya gelmeden önce baktım sonuçlarına şu an sizinle ve izleyicilerimizde paylaştım.
Burada araştırmamız tamamlandıktan sonra 5 bin kişiyle yaptığımız bir araştırmaydı, şu anda 4 bin 50 kişisi tamamlanmıştı. Diğer kalan bin katılımcının da bugün ya da yarın öğleye kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Kuvvetle muhtemel yine bir puan aşağı bir puan yukarı bu oranlarda sayın cumhurbaşkanı adaylarının oylarını biz kamuoyuyla paylaşmış olacağız.
Tekrar altını çizeyim bunlar ham veriler. Tamamlanmamış olan bir araştırmanın ön sonuçlarıydı. Bunu da sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşmış olalım.
CUMHUR İTTİFAKI'NI DA KAPSIYOR MU?
Cumhur İttifakı'nı da kapsıyor. Orada partilerin oylarını da ayrı ayrı soruyoruz. Açıkçası onların oy oranlarını şu an paylaşamayacağım ancak Sayın Cumhurbaşkanının oy oranının partisinin yaklaşık 8-10 puan üzerinde olduğunu daha önceki yaptığımız araştırmalardan da görüyorduk.
MHP 8 puan civarında şu anda. CHP de 25-26 civarında.
"İYİ PARTİ'DE CİDDİ DÜŞÜŞ VAR"
İYİ Parti'de ciddi bir düşüş var. Yüzde 10-11'lerdeyken şu anda İYİ Parti'nin yüzde 7'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Çünkü Sayın Akşener'in ve ekibinin sürekli olarak kazanamayacak aday olarak lanse ettikleri bir Kılıçdaroğlu vardı. Akşener o masaya tekrar oturtuldu bu önemli bir faktör.
Diğer taraftan HDP ve PKK'nın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye desteklerini açıklamış olmaları da ciddi anlamda seçmen kitlesinin bir kısmını etkilemiş durumda. Böyle bir ortamda da oy verme noktasında kendilerini oldukça çekimser buluyorlar. Bu da önemli bir sonuç.
Bu seçimde sandığa gidip oy kullanmayacak bir kesim var. Bunlar yüzde 5'lerde bazen 2,5'larda görülüyor.
Bu örneklemi 77 il olarak aldık. Hem sahada hem de telefonda yaptık. Yöntem olarak bunu kullandık. Buradaki rastsallığı sağlamak çok önemli.
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