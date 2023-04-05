Son anketler ne söylüyor? A Haber’de açıkladı! İşte anketlere göre son oy oranları

"İYİ PARTİ'DE CİDDİ DÜŞÜŞ VAR"

İYİ Parti'de ciddi bir düşüş var. Yüzde 10-11'lerdeyken şu anda İYİ Parti'nin yüzde 7'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Çünkü Sayın Akşener'in ve ekibinin sürekli olarak kazanamayacak aday olarak lanse ettikleri bir Kılıçdaroğlu vardı. Akşener o masaya tekrar oturtuldu bu önemli bir faktör.

Diğer taraftan HDP ve PKK'nın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye desteklerini açıklamış olmaları da ciddi anlamda seçmen kitlesinin bir kısmını etkilemiş durumda. Böyle bir ortamda da oy verme noktasında kendilerini oldukça çekimser buluyorlar. Bu da önemli bir sonuç.

Bu seçimde sandığa gidip oy kullanmayacak bir kesim var. Bunlar yüzde 5'lerde bazen 2,5'larda görülüyor.

Bu örneklemi 77 il olarak aldık. Hem sahada hem de telefonda yaptık. Yöntem olarak bunu kullandık. Buradaki rastsallığı sağlamak çok önemli.