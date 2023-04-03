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İYİ Parti'de büyük kaos! Genel merkeze "Vazgeçin yoksa kan çıkacak" tehdidi! Koray Aydın devrede...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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İYİ Parti’de büyük kaos! Genel merkeze Vazgeçin yoksa kan çıkacak tehdidi! Koray Aydın devrede...

İYİ Parti Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma yumruklu kavgayla son buldu. Yaşanan olayın perde arkasını A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Şebnem Bursalı çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Koray Aydın'ın yoklama esnasında genel merkezi "Kan çıkacak" diyerek tehdit ettiğini söyleyen Bursalı olayın detaylarını da açıkladı.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, her fırsatta demokrasi naraları atan 7'li koalisyonun üyesi İYİ Parti'nin sözleri yine lafta kaldı.

Milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında mükerrer oy tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sandalye ve yumruklar havada uçuştu.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Ankara'da İYİ Parti'nin ön seçimlerinde Şenol Sunat ile Adnan Beker arasında başlayan mükerrer oy tartışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışmaların ardından Sunat'ın hedef göstermesi üzerine taraflar birbirine girdi. Sunat'ın 'fazla oy' atıldığı ve seçimin iptali istemesinin ardından başlayan kavgada, sandalye ve yumruklar havada uçuştu.

Yaşanan gerginliği A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Şebnem Bursalı, flaş bir kulis bilgisini paylaştı.

CHP YERİNE İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

Ankara'daki seçimlerde çekişme olacağı zaten belli olan bir şeydi. Koray Aydın ve Uğur Poyraz dışındaki isimler yerel gibi kalıyordu ama aslında öyle değil. Adnan Beker, Serdar Tunç, Yüksel Aslan gibi isimler de var.

Yüksel Aslan bu kavga görüntülerinin en büyük sebeplerinden biri. Kendisi Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürü. Ancak Aslan CHP yerine İYİ Parti'den aday adayı olmak istedi.

KAVGA NASIL ÇIKTI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan afişlerde Yüksel Bey'in fotoğrafları vardı. Belediye isterse bu bilboardları vermeme hakkı da var.

En fazla Yüksel Bey ile ilgili tartışma çıkacağını söylemiştim. Adnan Beker ise ABB'de İYİ Parti'nin Grup Başkanıydı. Koray Aydın da bu kavganın içinde. Serdar Tunç vardı bir de. Tunç İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı için Koray Aydın'ın adayıydı. 15 Temmuz'da da tweetleri vardı. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan insanlara küfür etmişti.

"BU İŞTEN VAZGEÇİN YOKSA KAN ÇIKACAK"

Bu kavga sonrası oylama ve sayım durduruldu. Gece yarısı tekrar başlatıldı. Faruk Köylüoğlu İYİ Parti Ankara İl Başkanı. Optik okuyucu ile oy sayımını yapalım diyor. Bu durumda Koray Aydın'a 70 oy çıkıyor.

Koray Aydın'ın ekibi buna itiraz ediyor ve normal sayım yapılması isteniyor. Koray Aydın'ın oyu bu durumda 210 çıkıyor.

Koray Aydın'ın ekibi genel merkezi arıyor "Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak" ifadelerini kullanıyor. Koray Aydın Akşener'in FETÖ desteğiyle bu göreve geldiğini de söyleyen bir isim.

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