İYİ Parti'de büyük kaos! Genel merkeze "Vazgeçin yoksa kan çıkacak" tehdidi! Koray Aydın devrede...

CHP YERİNE İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

Ankara'daki seçimlerde çekişme olacağı zaten belli olan bir şeydi. Koray Aydın ve Uğur Poyraz dışındaki isimler yerel gibi kalıyordu ama aslında öyle değil. Adnan Beker, Serdar Tunç, Yüksel Aslan gibi isimler de var.

Yüksel Aslan bu kavga görüntülerinin en büyük sebeplerinden biri. Kendisi Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürü. Ancak Aslan CHP yerine İYİ Parti'den aday adayı olmak istedi.