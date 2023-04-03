İYİ Parti’nin oyları çakıldı! İhsan Aktaş CHP ve İYİ Parti’nin oy oranını A Haber’de açıkladı

"İYİ PARTİ BİR TRAVMA İLE YÜZLEŞİYOR"

Ama son haftalardaki araştırmamız 11 idi bundan 7'ye düştü İYİ Parti. Eğer İYİ Parti'nin ya da KONDA'nın iddia ettiği gibi partinin oyu 19'du da 7'ye düştüyse bu milli bir felaket demektir. Ama hiç 19 olmadılar. Zaten İYİ Parti bu travma ile yüzleşiyor. Seçime giderken 19 diyor 8 alıyor Meral Akşener Hanım. İYİ Parti aslında masada otururken tüm partilerin oy kaybettiğini fark etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması ile birlikte kendisinin iyice gerileyeceğini CHP'nin öne çıkacağını bildiği için masayı terk etti. Masayı terk ederken de ağır ifadeler kullandı ve "Bu masa millet iradesini kaybetmiştir" dedi. Ve Akşener'in masaya geri dönmesi ile İYİ Parti bu travmayı da atlatamadı.