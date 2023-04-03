İYİ Parti’nin oyları çakıldı! İhsan Aktaş CHP ve İYİ Parti’nin oy oranını A Haber’de açıkladı
Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta içinde terör örgütü PKK’nın siyasi savunucusu HDP’nin de yer aldığı 7’li koalisyondaki İYİ Parti ve CHP’nin oy oranlarını duyurdu. Meral Akşener ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulunan ve İYİ Parti'nin oy oranlarındaki büyük düşüşü açılayan Aktaş, “İYİ Parti bir travma ile yüzleşiyor” dedi. Ayrıca Aktaş masada yer alan diğer 4 partinin oyunun ise toplam yüzde 2 olduğunu ifade etti. İşte CHP ve İYİ Parti’nin oy oranı...
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sayılı günler kaldı. Türkiye'nin geleceğine damga vuracak bu tarihi seçim için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim aday listesi açıklandı.
14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ve ATA İttifakı'nın Sinan Oğan olarak duyuruldu.
Bu bağlamda vatandaşlar ise "7'li koalisyonda yer alan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.
Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta bu kritik soruya yanıt verdi.
"İYİ PARTİ 14'TEN 7'YE DÜŞÜTÜ"
İhsan Aktaş'ın açıklamaları şöyle:
Son dönemlerde bu İYİ Parti'yi yorumlayarak siyaseti yorumlamak çok doğru bir nirengi noktası aslında. Yaklaşık 1 yıl önce bütün masa mensupları (7'li koalisyon) otururken CHP'nin yüzde 26 oyu vardı. İYİ Parti'nin 14'lerdeydi. Lütfü Türkkan şehit ailesine küfür edince İYİ Parti 12.5'e düştü ve ardından 13'leri buldu. Masanın bundan sonra keyfiyetleri kalmadı. Toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün diğer 4 masadaki partinin 2 puan oyu var. Şimdi bugünkü araştırmalara göre CHP'nin oyu 23 hadi 24 diyelim. Bir artış eğimi var. İYİ Parti'nin oyu yüzde 7. Ancak bu rakamda kalıp kalmadığından emin değiliz. İYİ parti 14'ten 7'ye düşütü.
"İYİ PARTİ BİR TRAVMA İLE YÜZLEŞİYOR"
Ama son haftalardaki araştırmamız 11 idi bundan 7'ye düştü İYİ Parti. Eğer İYİ Parti'nin ya da KONDA'nın iddia ettiği gibi partinin oyu 19'du da 7'ye düştüyse bu milli bir felaket demektir. Ama hiç 19 olmadılar. Zaten İYİ Parti bu travma ile yüzleşiyor. Seçime giderken 19 diyor 8 alıyor Meral Akşener Hanım. İYİ Parti aslında masada otururken tüm partilerin oy kaybettiğini fark etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması ile birlikte kendisinin iyice gerileyeceğini CHP'nin öne çıkacağını bildiği için masayı terk etti. Masayı terk ederken de ağır ifadeler kullandı ve "Bu masa millet iradesini kaybetmiştir" dedi. Ve Akşener'in masaya geri dönmesi ile İYİ Parti bu travmayı da atlatamadı.
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