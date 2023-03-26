Muharrem İnce'ye skandal “Kemal Kılıçdaroğlu” baskısı! Halk TV'de 2015 örnekli "PKK’lılar yine sokaklara sürülür" tehdidi

Programda konuşan Prof. Dr. Behlül Özkan, 7 Haziran 2015 seçimleri ve o dönemdeki patlamalar ile terör saldırılarından örnek vererek, "Muharrem İnce patlamaları çatlamaları bir otobüs ve cep telefonu ile engelleyebileceğini düşünüyor mu? Bunun vebalini yükümlülüğünü alabiliyor mu? Türkiye normal bir seçime girmiyor" ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı ekranlarda Muharrem İnce'yi hedef alan 'Adaylıktan çekil, Kılıçdaroğlu'nu destekle' baskılarının böylesi skandal bir boyuta ulaşması büyük tepki uyandırdı.

Tam da bu noktada gözler Halk TV'de kaos tellallığı yapan Behlül Özkan'a çevrildi.

"2 TURLU SEÇİMDE, TÜRKİYE ÇOK ÇALKANTILI BİR 15 GÜN YAŞAYABİLİR..."

Özkan'ın bugün Halk TV'de savurduğu tehditvari söylemleri 27 Eylül 2021'de Şirin Payzın yönetimindeki yayında da söylediği ortaya çıktı.