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Muharrem İnce'ye skandal “Kemal Kılıçdaroğlu” baskısı! Halk TV'de 2015 örnekli "PKK’lılar yine sokaklara sürülür" tehdidi

GÜNDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Muharrem İnce’ye skandal “Kemal Kılıçdaroğlu” baskısı! Halk TV’de 2015 örnekli PKK’lılar yine sokaklara sürülür tehdidi

CHP ve yandaşlarının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi hedef alan 'Adaylıktan çekil, Kılıçdaroğlu'nu destekle' baskıları skandal seviyeye çıktı. CHP’nin fonladığı yayın organı fondaş Halk TV'de “İnce seçimden çekilsin yoksa HDP/PKK’lılar yine sokaklara sürülür” ifadelerinin yer aldığı tehdiler dolu bir programa imza atıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Behlül Özkan, "İnce patlamaları çatlamaları bir otobüs ve cep telefonu ile engelleyebileceğini düşünüyor mu? Bunun vebalini yükümlülüğünü alabiliyor mu? Türkiye normal bir seçime girmiyor" şeklinde konuştu. Bu çıkış ardından Behlül Özkan'ın daha önceki skandal ifadeleri tekrar gündem oldu. Özkan'ın terör örgütünün cirit attığı Kandil ve örgütün siyasi kolu HDP’yle ağız birliği yaparak olmayan sözde Kürt sorununu varmış gibi gösterme çabası gözlerden kaçmadı.

Türkiye 14 Mayıs'taki 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'liik koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.

6'LIDAN HDPKK İLE KİRLİ İTTİFAK!
6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ile HDPKK aynı noktada buluştu. Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıktı.

Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

MUHARREM İNCE'YE BÜYÜK BASKI: "ADAY OLMA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLE!"

Bir yandan da CHP ve yandaşı medyadan Muharrem İnce'ye yönelik "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskıları sürüyor.

Bu kapsamda fondaş Halk TV'de "İnce seçimden çekilsin yoksa HDP-PKK'yı yine sokaklara sürülür" şeklinde tehditvari bir yayın gerçekleşti.

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker moderatörlüğünde yayınlanan "NASIL OLACAK?" isimli programda kaos ve terör tehditleri sıralandı, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gerektiği savunuldu.

Programda konuşan Prof. Dr. Behlül Özkan, 7 Haziran 2015 seçimleri ve o dönemdeki patlamalar ile terör saldırılarından örnek vererek, "Muharrem İnce patlamaları çatlamaları bir otobüs ve cep telefonu ile engelleyebileceğini düşünüyor mu? Bunun vebalini yükümlülüğünü alabiliyor mu? Türkiye normal bir seçime girmiyor" ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı ekranlarda Muharrem İnce'yi hedef alan 'Adaylıktan çekil, Kılıçdaroğlu'nu destekle' baskılarının böylesi skandal bir boyuta ulaşması büyük tepki uyandırdı.

Tam da bu noktada gözler Halk TV'de kaos tellallığı yapan Behlül Özkan'a çevrildi.

"2 TURLU SEÇİMDE, TÜRKİYE ÇOK ÇALKANTILI BİR 15 GÜN YAŞAYABİLİR..."
Özkan'ın bugün Halk TV'de savurduğu tehditvari söylemleri 27 Eylül 2021'de Şirin Payzın yönetimindeki yayında da söylediği ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE AYNI DİLİ KULLANDI
Özkan'ın Kandil ve HDP ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterme çabasında olması dikkatlerden kaçmadı.

"TÜRKİYE IŞİD'İN ELİNE REHİN DÜŞTÜ" SKANDALI
Ankara'nın Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek adına sahadaki mevcudiyetini eleştiren bir tutum sergileyen Behlül Özkan, 21 Ağustos 2016'da Türkiye'yi IŞİD'in eline rehin düşmekle suçlayarak büyük bir rezalete imza attı.

Aynı şahıs 15 Ekim 2015 tarihli yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye IŞİD için cennet" başlıklı bir yazı da kaleme almıştı.

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