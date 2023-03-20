20 Mart 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
6'lı koalisyonda yeni kriz! Mansur Yavaş fitili ateşledi
6'lı koalisyonda cumhurbaşkanı yardımcılığı krizi derinleşiyor. Mansur Yavaş "Sadece ben ve İmamoğlu yardımcı olmalıydık" açıklamasında bulundu. Siyaset Bilimci Onur Erim ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erim, "Bir süre evvel Meral Hanım ile ilgili bir tespit yaptım bu da Meral Hanımın ve İYİ Parti’nin organize bir linç kampanyası ile bana geri döndü. Meral Hanımın özellikle Mansur Bey ve Ekrem Bey için yaptığını siyaseten hiç hoş bulmadığım bir tavır olarak birkaç sıfatla nitelendirmiştim. Şimdi aynısını yapmayacağım ama belli ki bu tavrı en azından Mansur Bey’e de bulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.