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İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mustafa Şen A Haber'de açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki son seçim anketi! AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç? Mustafa Şen A Haber’de açıkladı

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken ülke genelinde yapılan anket çalışmaları da hız kazandı. A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen çarşamba günü sonuçlanan anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı... Seçim anketlerinde son durum ne? AK Parti'nin oy oranı kaç?

2023 seçimlerine artık çok az bir süre kalırken anket çalışmaları da hız kazandı. Çok sayıda kuruluş tarafından yapılan anketler seçimlerin sonuçlarına yönelik öngörü oluşturuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında bu hafta yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

"HAFTADA 3-4 ANKET YAPTIRIYORUZ"

Normalde ayda 3-4 tane anket yaptırıyorduk. Ancak şu an bunu haftada 3-4 anket yaptırıyoruz. Profesyonellere yaptırıyoruz bu anketleri.

"ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 53"

Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında.

"ANKETLER DEĞERLENDİRME ARAÇLARIDIR"

Başka partilerin oy oranının söylemem şık olmaz. Anketler ölçme araçları değil değerlendirme araçlarıdır. O yüzden net konuşmamak gerekir. Ama şu an görünen anketler bu şekilde.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ANKET SONUÇLARI

Bu sonuçları çarşamba günü aldım. Her günü birbirinin arkasına katarak anketler yaptırıyoruz. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz.

2018'E YAKIN DURUYOR

2018 sonuçlarına yakın sonuçları görüyoruz. Muhalefetin o zamanki açıklamalarıyla bugün yaptıkları açıklamalarla aynı. Sayın Kılıçdaroğlu kaybedecek gibi duruyor şu an. Bunun siyasetle alakası yok bu bilimsel bir veridir.

Son anket sonuçları belli oldu

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