İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mustafa Şen A Haber'de açıkladı
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken ülke genelinde yapılan anket çalışmaları da hız kazandı. A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen çarşamba günü sonuçlanan anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı... Seçim anketlerinde son durum ne? AK Parti'nin oy oranı kaç?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında bu hafta yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
"HAFTADA 3-4 ANKET YAPTIRIYORUZ"
Normalde ayda 3-4 tane anket yaptırıyorduk. Ancak şu an bunu haftada 3-4 anket yaptırıyoruz. Profesyonellere yaptırıyoruz bu anketleri.
"ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 53"
Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında.
"ANKETLER DEĞERLENDİRME ARAÇLARIDIR"
Başka partilerin oy oranının söylemem şık olmaz. Anketler ölçme araçları değil değerlendirme araçlarıdır. O yüzden net konuşmamak gerekir. Ama şu an görünen anketler bu şekilde.
ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ANKET SONUÇLARI
Bu sonuçları çarşamba günü aldım. Her günü birbirinin arkasına katarak anketler yaptırıyoruz. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz.
2018'E YAKIN DURUYOR
2018 sonuçlarına yakın sonuçları görüyoruz. Muhalefetin o zamanki açıklamalarıyla bugün yaptıkları açıklamalarla aynı. Sayın Kılıçdaroğlu kaybedecek gibi duruyor şu an. Bunun siyasetle alakası yok bu bilimsel bir veridir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? Yeni bölüm tarihi...
- 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...
- Kısmetse Olur Sedat Polat kimdir, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Sedat'ın çıkardığı şarkılar!
- ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? Yapay Zekanın tehdit ettiği meslekler hangileri? İnsanların yerini alabilir...
- 18 Mart Evde Bakım Maaşı hangi illerde yattı? 2023 ZAMLI Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı
- Yapı Kredi çalışanı Efe Demir kimdir, ne iş yapıyordu? İntihar eden EFE DEMİR'in yazdığı mektup...
- Süper hücre fırtınası olayı nedir? Süper hücre ne demek, neden oluşur?
- Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...
- PTT hangi günler açık, kapalı? PTT Kargo çalışma saatleri 2023 | Hafta içi, hafta sonu mesai saatleri
- 18 Mart Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar açıklandı?
- 18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU
- TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet