İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki son seçim anketi! AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç? Mustafa Şen A Haber’de açıkladı

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ANKET SONUÇLARI

Bu sonuçları çarşamba günü aldım. Her günü birbirinin arkasına katarak anketler yaptırıyoruz. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz.