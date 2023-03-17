17 Mart 2023, Cuma
Prof. Dr. Şükrü Ersoy "İstanbul büyük risk altında" diyerek riskli ilçeleri sıraladı: Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar...
Son dakika haberi | Marmara'da beklenen muhtemel depremde İstanbul'un "büyük risk altında" olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki riskli ilçeleri de tek tek sıraladı. İstanbul'da 7'den büyük bir depremin olabileceğini belirten Prof. Dr. Ersoy, "Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri'ye doğru kesimler nispeten daha çürük zeminler var." dedi.
Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:56
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