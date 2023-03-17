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Prof. Dr. Şükrü Ersoy "İstanbul büyük risk altında" diyerek riskli ilçeleri sıraladı: Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar...

Son dakika haberi | Marmara'da beklenen muhtemel depremde İstanbul'un "büyük risk altında" olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki riskli ilçeleri de tek tek sıraladı. İstanbul'da 7'den büyük bir depremin olabileceğini belirten Prof. Dr. Ersoy, "Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri'ye doğru kesimler nispeten daha çürük zeminler var." dedi.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:56
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Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul büyük risk altında diyerek riskli ilçeleri sıraladı: Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar...

Muhtemel İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunarak riskli ilçeleri tek tek sıralayan AFAD Bilim Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul'da 7'den büyük bir deprem Marmara denizinin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde mutlaka olacak. Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri'ye doğru kesimler nispeten daha çürük zeminler var. Deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle riskli alanlarda riskli binaları güçlendirmek veya yıkıp yeniden yapmak gibi bir uğraş içinde olmamız gerekiyor." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul büyük risk altında diyerek riskli ilçeleri sıraladı: Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar...

Olası İstanbul depremine ilişkin uyarılarda bulunan AFAD Bilim Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara denizinin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde 7 şiddetinden büyük bir depremin olabileceğini belirtti.

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul büyük risk altında diyerek riskli ilçeleri sıraladı: Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar...

Ersoy, deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi. Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminlerinin sağlam olduğunu Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri'ye doğru kesimlerin ise çürük olduğunu belirten Ersoy, hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturulabileceğini anlattı.

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul büyük risk altında diyerek riskli ilçeleri sıraladı: Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar...

Karot testine de değinen Ersoy, karot testinin sadece 1 tane örnek olduğunu ve başka testlerin de yapılması gerektiğini açıkladı.

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul büyük risk altında diyerek riskli ilçeleri sıraladı: Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar...

"İSTANBUL ÇEVRESİNDE BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"
İstanbul çevresinde 7 şiddetinden büyük bir deprem olabileceğini söyleyen AFAD Bilim Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul'da 7'den büyük bir deprem Marmara denizinin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde mutlaka olacak.