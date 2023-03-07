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Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde!

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan son yüzyılın en büyük deprem felaketi sebebiyle binlerce çocuk evinden, kurulu düzeninden oldu. Minika, Oyun Çadırı projesiyle deprem bölgesindeki çocukların hayatlarına dokunuyor.

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