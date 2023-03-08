08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Minika deprem bölgesinde! Oyun çadırı projesiyle çocukların hayatlarına dokunuyor

Minika deprem bölgesinde! Oyun çadırı projesiyle çocukların hayatlarına dokunuyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2023 16:31
Deprem felaketi sebebiyle binlerce çocuk evinden kurulu düzeninden oldu. Minika, oyun çadırı projesiyle deprem bölgesindeki çocukların hayatlarına dokunuyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Belediyeler deprem bölgesinde seferber
Belediyeler deprem bölgesinde seferber
Malatya’da 5 katlı bina çöktü!
Malatya'da 5 katlı bina çöktü!
Minika deprem bölgesinde!
Minika deprem bölgesinde!
Depremden sonra ilk pazar
Depremden sonra ilk pazar
ABD Büyükelçisine gereken uyarılar yapıldı
ABD Büyükelçisine gereken uyarılar yapıldı
İstanbul’dan deprem göçü
İstanbul'dan deprem göçü
Yeşilgöz Gölü kahverengiye döndü!
Yeşilgöz Gölü kahverengiye döndü!
Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi
Çapa ve Cerrahpaşa Hastaneleri taşınıyor
Çapa ve Cerrahpaşa Hastaneleri taşınıyor
72 saatlik tiyatro! İşte masanın sahibi
72 saatlik tiyatro! İşte masanın sahibi
Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı
Fay kırığı ne anlatıyor?
Fay kırığı ne anlatıyor?
Daha Fazla Video Göster