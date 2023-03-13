13 bloklu Narlıkuyu Sitesi’nde sadece bir blok çöktü! Kolon ’mutfak’ için kesildi iddiası

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Bölgede çok sayıda bina çökerken binlerce insanımızı kaybettik. Devlet millet el ele bölgede yaraları sarmak için mücadele ediyor. Çadır kentler ve konteyner kentlerde yaşam sürerken devlet kalıcı konutlar için temel atmaya başladı ve çalışmalar hızla sürüyor.