13 bloklu Narlıkuyu Sitesi'nde sadece bir blok çöktü! Kolon 'mutfak' için kesildi iddiası
Adıyaman'daki 13 bloklu Narlıkuyu Sitesi'nde sadece bir blok çöktü. Mutfağı genişletmek isteyen bazı daire sahiplerinin kolon kestiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Bölgede çok sayıda bina çökerken binlerce insanımızı kaybettik. Devlet millet el ele bölgede yaraları sarmak için mücadele ediyor. Çadır kentler ve konteyner kentlerde yaşam sürerken devlet kalıcı konutlar için temel atmaya başladı ve çalışmalar hızla sürüyor.
Depremin vurduğu Adıyaman'da ise korkunç bir gerçek ortaya çıktı. 13 bloklu Narlıkuyu Sitesi'nde sadece bir blok çöktü. Mutfağı genişletmek isteyen bazı daire sahiplerinin kolon kestiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Yakınlarını kaybeden aileler savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan bölgeden şunları aktardı:
"Bugün bölgede havanın çok soğuk olduğunu belirtelim. Malatya ve Hatay'da meydana gelen artçı sarsıntılar Adıyaman'da da hissedildi. Narlıkuyu Sitesi 13 bloktan oluşuyor. Burada sadece 1 tane blok çöktü. 12 blok ayakta duruyor, 1 blok ise ilk depremde 10 saniye içerisinde enkaza döndü.
Yıkılan bina ile ilgili kolon kesildiği iddiaları ortaya atıldı. Özellikle mutfağın küçük olduğu orayı genişletmek, balkonu mutfağa katmak için bu noktada yer alan kolonları keserek genişletmeyle ilgili binaların içerisinde yapıldığı iddia edilen durumlar söz konusu. Yıkılan bu blokta birçok vatandaşımız hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden ya da yaralı olarak kurtarılan vatandaşların yakınları bu iddia ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık buraya gelerek bu binadaki bloklardan kolonlardan özellikle mutfaklardaki kolonlardan örnekler alarak bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi 13 bloklu sadece 1 blokun çöktüğü site ile ilgili incelemeler yaparken soruşturma sürüyor."
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