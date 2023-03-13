CHP ve İYİ Parti'nin küskünleri Memleket Partisi'ne yöneldi! İşte son oy oranı..."Türk siyasetinde bu kadar yoğun bir değişim yaşanmadı"
Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı CHP tabanında bazı kesimlerde rahatsızlık yaratırken, İYİ Parti'de ise Akşener'in masaya geri dönüşü de bazı İYİ Partili vatandaşların tepkisine neden oldu. Diğer yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime ayrı aday olarak girme kararı alması CHP'li yöneticileri tutuştururken CHP'lileri "oylar bölünecek" telaşı sardı. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olan ve İYİ Parti'de Akşener'e tepki gösteren vatandaşların Memleket Partisi'ne yöneldiğini söyleyen Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber'de yaptığı açıklamada Memleket Partisi'nin son oy oranını da açıkladı. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile son bulmuşa benzerken şimdi de ittifak içinde bakanlık tartışmaları başladı. Yaşanan adaylık sürecine Akşener'in masada kalkıp saatler sonrası geri dönmesi damga vurdu.
CHP VE İYİ PARTİ TABANINDAN MEMLEKET PARTİSİ'NE GEÇİŞ
Bu süreçte CHP tabanında Kılıçdaroğlu'nuna adaylığını istemeyen kesim ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in masaya tekrar dönmesini eleştiren İYİ Parti destekçisi vatandaşların oy tercihi merak ediliyor.
İNCE'NİN AYRI ADAY OLUNCA CHP ÇILDIRDI: OYLAR BÖLÜNDÜ
Kamuoyu araştırmalarında bu oyların Memleket Partisi'ne gideceği belirtilirken, Parti Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan adaylarının Muharrem İnce olduğunu açıkladı.
İnce'nin Millet İttifakı'na katılmaması ve ayrı aday olarak seçimlere girme kararı alması CHP'de "oylar bölündü" rahatsızlığına neden olurken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuk olduğu programda Muharrem İnce'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
"KILIÇDAROĞLU LEHİNE ÇEKİLİN" ÇAĞRISI
Erol, İnce'nin adaylıktan çekilmesini beklediklerini söyledi, "Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada Memleket Partisi'nin son oy oranını açıkladı.
OY ORANI YÜZDE 5'LERDE
Memleket Partisi'nin oyları yüzde 5'lerde. Türk siyasi hayatında bu kadar yoğun bir değişme yaşanmadı. CHP'nin Atatürkçü ve vatansever kitlesi en sahipsiz kitle olarak kalmıştı.
CHP VE İYİ PARTİ TABANI RAHATSIZ
CHP'nin yüzde 80'i başkalaşmış. Taban da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok razı değil gibi. Akşener'in de masadan kalkması da bir kriz oldu. Meral Hanım en büyük kötülüğü iki belediye başkanına yaptı.
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