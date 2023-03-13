CHP ve İYİ Parti'nin küskünleri Memleket Partisi'ne yöneldi! İşte son oy oranı..."Türk siyasetinde bu kadar yoğun bir değişim yaşanmadı"

CHP VE İYİ PARTİ TABANI RAHATSIZ

CHP'nin yüzde 80'i başkalaşmış. Taban da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok razı değil gibi. Akşener'in de masadan kalkması da bir kriz oldu. Meral Hanım en büyük kötülüğü iki belediye başkanına yaptı.