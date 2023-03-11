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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Nebi Miş A Haber ekranlarında değerlendirdi

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Giriş: 11.03.2023 00:56
14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere artık az bir süre kalırken AK Parti'den flaş bir adım geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımı konuşulurken, Yıldırım görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Çok verimli bir görüşme oldu" ifadesini kullandı. Yaşananları A Haber ekranlarında değerlendiren SETA Siyaset Araştırma Direktörü Nebi Miş, Saadet Partisi'nin CHP'nin peşine takılarak bir siyaset izlediğini vurgularken, parti tabanında büyük bir rahatsızlık olduğunun altını çizdi. Yeniden Refah Partisi'nin bir gerçeklik ürettiğini ve taban oluşturduğunu söyleyen Miş, partinin oy oranına ilişkin de değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...
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