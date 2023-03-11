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Savcı Sayan’dan A Haber canlı yayınında şok sözler: Bunlar Hatay'ı Esad'a teslim etmek istiyor

A Haber
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Giriş: 11.03.2023 22:54
Siyaset gündeminin öne çıkan başlıkları A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında konuşuldu. Programa konuk olan Ağrı Belediye Başkanı gündeme damga vuracak ifadeler kullandı. Sayan, “Bunlar Hatay'ı Esad'a teslim etmek istiyor” dedi.
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