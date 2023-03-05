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Bursaspor Amed Sportif Faaliyetler maçı başlamadan saha karıştı! Futbolcular arasında gerginlik

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 15:43
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Bursaspor Amedspor maçı başlamadan saha karıştı! Futbolcular arasında gerginlik

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Karşılaşmayı yaklaşlık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer almıyor.

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Bursaspor Amedspor maçı başlamadan saha karıştı! Futbolcular arasında gerginlik

Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

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Bursaspor Amedspor maçı başlamadan saha karıştı! Futbolcular arasında gerginlik

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi.

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Bursaspor Amedspor maçı başlamadan saha karıştı! Futbolcular arasında gerginlik

Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

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Bursaspor Amedspor maçı başlamadan saha karıştı! Futbolcular arasında gerginlik

İLK MAÇTA DA OLAYLAR ÇIKMIŞTI

TFF 2. Lig'de lider durumda bulunan Amedspor ile 15. sırada yer alan Bursaspor'un maçı öncesinde tribünlerinin tamamen dolacağı açıklanmıştı. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan mücadelede de olaylar çıkmıştı.