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Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti! 2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti! 2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı

2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı. Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti. Van depreminden sonra 27 bin konut inşa edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan İshak Cindioğlu değerlendirdi.

Van, 2011 depreminden sonra devletin imkanlarıyla yeniden inşa edildi. Van depreminden sonra 27 bin konut inşa edildi. Bölgede yapılanları jeoloji mühendisi İshak Cindioğlu A Haber'de değerlendirdi.

İshak Cindioğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Bilindiği üzere 23 Ekim 2011'de ve 9 Kasım 2011'de 2 farklı deprem meydana geldi. Bu depremlerin akabinde 10 bin artçı yaşandı ve 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Van depreminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İzmir'den Hakkari'ye Sinop'tan Hatay'a tüm vatandaşlarımız, kurumlarımız yardıma koştu.

Cumhuriyet tarihinde yaraları en hızlı sarılan deprem Van depremi oldu. Yaraların sarılmasında bütün kamu kurumları, bakanlıklar, STK ve Türk milletinin her bir ferdi yardım ve dualarıyla Van halkının yanında oldu. Onun için kısa sürede Van'da 13 çadır kentte 25 bin kişi 35 konteyner kentte 175 bin kişi barındırıldı.

Bu çalışmaların hepsi geçici barınma kapsamında yapıldı. Bunun akabinde kalıcı konutlar yapıldı. Bu konutlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resen yapıldı. İlimizin Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Erciş ilçe merkezlerinde toplamda 25 bin 989 konut yapıldı. Bu konutların 17 bin 849 tanesi TOKİ tarafından çok katlı yapıldı. 7 bin 592 tanesi ise kırsal mahallerde yapıldı.

Yer seçim ilkeleri var. Bu ilkeler özellikle afet tehlikesi olmayan yerleşim yerini belirlemekten geçiyor. Bu nokta belirlendikten sonra afete uğrayan birey ve toplulukların afet öncesi sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarının büyük ölçüde değişikliğe uğratılmadan devamının sağlanması öngörülür. Bunlar yapılırken hukuksal çerçevede imar mevzuatına uygunluk ve mülkiyet sorunu olmayan alanlarda inşa edilir. İşte buna göre hareket edildi ve binalar yapıldı."

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