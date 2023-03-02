Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti! 2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı
2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı. Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti. Van depreminden sonra 27 bin konut inşa edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan İshak Cindioğlu değerlendirdi.
Van, 2011 depreminden sonra devletin imkanlarıyla yeniden inşa edildi. Van depreminden sonra 27 bin konut inşa edildi. Bölgede yapılanları jeoloji mühendisi İshak Cindioğlu A Haber'de değerlendirdi.
İshak Cindioğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Bilindiği üzere 23 Ekim 2011'de ve 9 Kasım 2011'de 2 farklı deprem meydana geldi. Bu depremlerin akabinde 10 bin artçı yaşandı ve 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Van depreminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İzmir'den Hakkari'ye Sinop'tan Hatay'a tüm vatandaşlarımız, kurumlarımız yardıma koştu.
Cumhuriyet tarihinde yaraları en hızlı sarılan deprem Van depremi oldu. Yaraların sarılmasında bütün kamu kurumları, bakanlıklar, STK ve Türk milletinin her bir ferdi yardım ve dualarıyla Van halkının yanında oldu. Onun için kısa sürede Van'da 13 çadır kentte 25 bin kişi 35 konteyner kentte 175 bin kişi barındırıldı.
Bu çalışmaların hepsi geçici barınma kapsamında yapıldı. Bunun akabinde kalıcı konutlar yapıldı. Bu konutlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resen yapıldı. İlimizin Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Erciş ilçe merkezlerinde toplamda 25 bin 989 konut yapıldı. Bu konutların 17 bin 849 tanesi TOKİ tarafından çok katlı yapıldı. 7 bin 592 tanesi ise kırsal mahallerde yapıldı.
Yer seçim ilkeleri var. Bu ilkeler özellikle afet tehlikesi olmayan yerleşim yerini belirlemekten geçiyor. Bu nokta belirlendikten sonra afete uğrayan birey ve toplulukların afet öncesi sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarının büyük ölçüde değişikliğe uğratılmadan devamının sağlanması öngörülür. Bunlar yapılırken hukuksal çerçevede imar mevzuatına uygunluk ve mülkiyet sorunu olmayan alanlarda inşa edilir. İşte buna göre hareket edildi ve binalar yapıldı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!
- İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama
- Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama... 80 m2, 90 m2, 110 m2...
- Berat Kandili ne zaman, hangi gün 2023? Berat Kandili'ne kaç gün kaldı? Diyanet Dini Günler Takvimi
- Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi? ÖSYM SON DAKİKA
- Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı
- Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...
- ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...
- MSÜ 2023 Geç Başvuru EKRANI | Son 4 gün! Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
- EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?