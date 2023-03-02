Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti! 2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı

Bu çalışmaların hepsi geçici barınma kapsamında yapıldı. Bunun akabinde kalıcı konutlar yapıldı. Bu konutlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resen yapıldı. İlimizin Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Erciş ilçe merkezlerinde toplamda 25 bin 989 konut yapıldı. Bu konutların 17 bin 849 tanesi TOKİ tarafından çok katlı yapıldı. 7 bin 592 tanesi ise kırsal mahallerde yapıldı.