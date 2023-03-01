TSK’nın çadır kentinde eğitim! Depremin 24. gününde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Çadır kentte seyyar mutfak da kurulmuş durumda ve gün içerisinde sabah, öğle, akşam 4 çeşit yemek dağıtımı yapılıyor. Mehmetçik vatandaşların yaralarını sarmak için önemli bir faaliyet yürütüyor. Bölgede ilk andan yapılan faaliyetler gösteriyor ki TSK milletinin hizmetinde ve sosyal medyadan yapılan eleştiriler bir algı operasyonun parçası olarak görünüyor. Hatırlanacağı gibi "Mehmetçik neden sahada değil" eleştirileri yapılmış. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da saat saat TSK'nın faaliyetlerini açıklamıştı.