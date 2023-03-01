TSK'nın çadır kentinde eğitim! Depremin 24. gününde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
Kahramanmaraş'ta depremzedeler Mehmetçik’in kurduğu çadır kentte. Deprem bölgesinde kurulan Mehmetçik Okulu'nda öğrencilere destek kursu veriliyor. Minikler için özel anaokulu kuruldu ve çadır kentte çocuklara özel eğitim veriliyor. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan bir deprem silsilesi yaşandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik ve 7,6'lık depremlerin ardından 11 ilimizde büyük bir yıkım meydana geldi. Yıkımla birlikte devlet millet ele ele bu yaraları sarmak için teyakkuz haline geçildi, seferberlik ilan edildi.
Tabi bununla beraber Mehmetçik de ilk andan itibaren sahaya indi. Elinden gelen tüm gücünü sahaya yansıttı ve yansıtmaya depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı bölgede çadır kent kurdu. Mehmetçik deprem bölgesinde öğrencilere destek kursu veriliyor. Minikler için özel anaokulu kuruldu ve çadır kentte çocuklara özel eğitim veriliyor.
Mehmetçik tarafından gerekli olan başka noktalara da çadır kentler kuruldu. Depremzedelerin kalıcı konutları yapılana kadar çadır kentlerde barınmaları için mücadele ediliyor ve tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bu bölgede 35 tane çadır kurulmuş durumda. Her çadır da bir aile ikamet etmeye çalışıyor. TSK depremi etkileyen 11 ilde 7/24 görevinin başında.
Çadır kentte seyyar mutfak da kurulmuş durumda ve gün içerisinde sabah, öğle, akşam 4 çeşit yemek dağıtımı yapılıyor. Mehmetçik vatandaşların yaralarını sarmak için önemli bir faaliyet yürütüyor. Bölgede ilk andan yapılan faaliyetler gösteriyor ki TSK milletinin hizmetinde ve sosyal medyadan yapılan eleştiriler bir algı operasyonun parçası olarak görünüyor. Hatırlanacağı gibi "Mehmetçik neden sahada değil" eleştirileri yapılmış. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da saat saat TSK'nın faaliyetlerini açıklamıştı.
A Haber'in gezdiği çadır kent hakkındaki bilgileri şube müdürü üsteğmen Ufuktan Keleş anlattı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet yaralılar şifa dileten Ufuktan Keleş A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:
"Biz TSK'nın personeli olarak biz her zaman her anda her ihtiyaçlarında yanlarındayız. Depremde bize ilk andan itibaren verilen tüm görevleri icra ettik. Depremzedelere tüm gücümüzle yardımcı olduk. Kılavuz bölgesinde askeri çadır kentimizi tüm gerekenleriyle birlikte kurduk."
Üsteğmen Ali Çatak, "TSK olarak depremin ilk anından itibaren kurduğumuz tüm çadır kentlerde yemek dağıtımı faaliyetini icra ediyoruz. Burada seyyar bir mutfağımız var ve 3 öğün yemek çeşitleri yapılıyor. Vatandaşlarımız buradan istifade edebiliyor." dedi.
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