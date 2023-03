TSK’nın çadır kentinde eğitim! Depremin 24. gününde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

A Haber'in gezdiği çadır kent hakkındaki bilgileri şube müdürü üsteğmen Ufuktan Keleş anlattı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet yaralılar şifa dileten Ufuktan Keleş A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

"Biz TSK'nın personeli olarak biz her zaman her anda her ihtiyaçlarında yanlarındayız. Depremde bize ilk andan itibaren verilen tüm görevleri icra ettik. Depremzedelere tüm gücümüzle yardımcı olduk. Kılavuz bölgesinde askeri çadır kentimizi tüm gerekenleriyle birlikte kurduk."