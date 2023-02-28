28 Şubat 2023, Salı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deprem Harekat Planı'nı saat saat açıkladı: Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı Hatay'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deprem Harekat Planı'nı saat saat açıklayan Bakan Akar, "TSK bölgede yok" eleştirilerine tepki gösterdi. TSK'nın 40 bin askerle deprem bölgesinde olduğunu açıklayan Akar, "Tüm askerleri yığarak olmaz. Bu işten anlayan teknik personeli kullanmak esas. Uzaktan ahkâm kesmekle olmuyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 08:06
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