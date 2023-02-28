Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deprem Harekat Planı’nı saat saat açıkladı: Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor

"SAAT 04.30'DA BİRLİKLERDEN RAPOR İSTEDİ, 'HAZIR OL' EMRİ VERİLDİ"

"Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Depremin, afetlerin olmadığı herhangi bir normal günde karargâhlarımızda nöbetçilerimiz, acil durumlar için de takviye planlarımız var. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi. (Tugayın görevi herhangi bir şekilde ulusal veya uluslararası bir görev verildiğinde oraya gidip arama-kurtarma dahil diğer insani yardım konularında hizmetleri vermek)"