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Haberler Galeri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deprem Harekat Planı'nı saat saat açıkladı: Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deprem Harekat Planı'nı saat saat açıkladı: Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı Hatay'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deprem Harekat Planı'nı saat saat açıklayan Bakan Akar, "TSK bölgede yok" eleştirilerine tepki gösterdi. TSK'nın 40 bin askerle deprem bölgesinde olduğunu açıklayan Akar, "Tüm askerleri yığarak olmaz. Bu işten anlayan teknik personeli kullanmak esas. Uzaktan ahkâm kesmekle olmuyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 08:06
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deprem Harekat Planı’nı saat saat açıkladı: Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor

Hatay'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki çalışmalarını anlattı. İlk depremin ardından MSB'nin yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin harekat merkezlerine süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istendiğini kaydeden Akar, "Aynı saatte TSK'nın İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deprem Harekat Planı’nı saat saat açıkladı: Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor

Hulusi Akar, sahadaki 40 bin Mehmetçik'ten 22 bininin Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı'ndan olduğunu hatırlatarak, "Diğer birliklerden takviyeyle bunu 40 bine çıkardık. Tüm askerleri yığarak olmaz. Bu işten anlayan teknik personeli kullanmak esas. Yani kullanılabilecek ne varsa kullandık, kullanıyoruz. Uzaktan böyle ahkâm kesmekle olmuyor. Hududu kim koruyacak, Suriye'de kim kalacak? Suriye'yi mi boşaltacağız, Irak'ı mı boşaltacağız?" diye konuştu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deprem Harekat Planı’nı saat saat açıkladı: Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor

"TSK, İLK ANDAN İTİBAREN SEFERBER OLMUŞ, MİLLETİNİN YARDIMINA KOŞMUŞTUR"

Akar'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına, yardımına koşmuştur. Gece-gündüz demeden bu büyük deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için tüm gücüyle ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde gayretlerini aralıksız sürdürmektedir."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deprem Harekat Planı’nı saat saat açıkladı: Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor

"SAAT 04.30'DA BİRLİKLERDEN RAPOR İSTEDİ, 'HAZIR OL' EMRİ VERİLDİ"

"Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Depremin, afetlerin olmadığı herhangi bir normal günde karargâhlarımızda nöbetçilerimiz, acil durumlar için de takviye planlarımız var. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi. (Tugayın görevi herhangi bir şekilde ulusal veya uluslararası bir görev verildiğinde oraya gidip arama-kurtarma dahil diğer insani yardım konularında hizmetleri vermek)"

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deprem Harekat Planı’nı saat saat açıkladı: Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor

"SAAT 05.00'TE BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE AFET ACİL DURUM KRİZ MERKEZİ TEŞKİL EDİLDİ"

"Saat 04.50'de 2. Ordu Komutanımız Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00'te Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eş zamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başladı. Saat 05.00 itibarıyla Genelkurmay Başkanımızdan ve Kuvvet Komutanlarımızdan bilgileri aldık. Aldığımız ilk rapor, ilk bilgilerden Hatay Serinyol'da, bir binanın yıkıldığını, 3 askerimizin de şehit olduğunu öğrendik."