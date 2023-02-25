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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar afet bölgesinde çalışmaları yerinde inceledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar afet bölgesinde çalışmaları yerinde inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin yaralarının sarılmasına yönelik İskenderun'da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Depremde zarar gören 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının karargah binasında incelemelerde bulunan Akar, karargah binasının bahçesinde yer alan çadırda faaliyetlere ilişkin brifing alarak talimat verdi.

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