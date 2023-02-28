Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? HDP eski milletvekili Hasip Kaplan'dan Mansur Yavaş'a veto: "Hayal görmesin"
Millet İttifakı'nda adaylık krizi seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen sürerken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada koalisyonun adayının 2 Mart tarihinde açıklanacağını paylaştı. Masada Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri olduğu iddia edilirken Yavaş yaptığı açıklamada "'Bu benim için görevdir o zaman" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası HDP'li Hasip Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mansur Yavaş hayal görmesin, Kürtler haddini bildirir" ifadelerini kulllandı. Mansur Yavaş'ın olası adaylığına daha önceki aylarda da HDP'li isimlerden vetolar gelmişti. İşte detaylar...
Millet İttifakı'ndan yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada altılı koalisyonun adayının 2 Mart günü açıklanacağını duyurdu.
ADAY 2 MART'TA AÇIKLANACAK
Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, "Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor. Bu vesile ile şunun altını çizmek istiyorum; dün görüşmelerden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi bir takım ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Ama milletimiz müsterih olsun; 2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek ve en kısa zamanda bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN 3 İSİM
Karamollaoğlu, "Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi." demişti.
MANSUR YAVAŞ SORUYA YANIT VERDİ
Altılı masanın adayının kim olacağı merak edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.
Gözler altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı toplantıya çevrilmişken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bu soru soruldu.
''BU BENİM İÇİN GÖREVDİR''
Yavaş, altılı koalisyonun kendisini aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya, ''Bu benim için görevdir o zaman, ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil.'' yanıtını verdi.
HASİP KAPLAN'DAN VETO
Mansur Yavaş'ın adının ön plana çıkmasının ardından HDP'li isimlerden Yavaş'ın olası adaylığına yönelik tepkiler geldi.
HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mansur Yavaş ismini veto ettiğini ifade ederken "Mansur Yavaş Hayal Görmesin Kürtler Haddini bildirir.." ifadelerini kullandı.
"ÜRKEK VE TARAF OLARAK GÖRÜLÜYOR"
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada Mansur Yavaş için "Ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri" ifadelerini kullanmıştı.
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