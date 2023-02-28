Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? HDP eski milletvekili Hasip Kaplan'dan Mansur Yavaş'a veto: "Hayal görmesin"

ADAY 2 MART'TA AÇIKLANACAK

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, "Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor. Bu vesile ile şunun altını çizmek istiyorum; dün görüşmelerden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi bir takım ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Ama milletimiz müsterih olsun; 2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek ve en kısa zamanda bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.