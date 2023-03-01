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Ankara'dan Millet İttifakı için bomba kulis! Altılı koalisyonun adayı kim olacak?

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Giriş: 01.03.2023 23:50
Millet İttifakı'nda adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken Ankara kulisleri son derece hareketli. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında katıldığı programda flaş bir iddiada bulunurken Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki satrancın son hamlelerini de paylaştı. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İşte detaylar...
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