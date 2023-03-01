02 Mart 2023, Perşembe
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Ankara'dan Millet İttifakı için bomba kulis! Altılı koalisyonun adayı kim olacak?
Millet İttifakı'nda adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken Ankara kulisleri son derece hareketli. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında katıldığı programda flaş bir iddiada bulunurken Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki satrancın son hamlelerini de paylaştı. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İşte detaylar...