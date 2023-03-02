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İşte son seçim anketi! Deprem sonrası yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti son oy oranı yüzde kaç?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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İşte son seçim anketi! Deprem sonrası yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti son oy oranı yüzde kaç?

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı'ndaki adaylık belirsizliği gündemdeki sıcaklığını koruyor. Seçimlere kısa süre kala anket çalışmaları da hız kazanırken Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş anketlerdeki son durumu açıkladı. AK Parti CHP İYİ Parti ve MHP'nin son oy oranları kaç? İşte detaylar...

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nın adayının da kim olacağına yönelik çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Adayın bugün açıklanma ihtimali de masada bulunurken net tarih henüz belirlenmiş değil.

Seçim tarihi yaklaştıkça son anket çalışmaları da merakla beklenmeye başladı.

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anket sonuçlarını paylaştı.

"Önümüzdeki hafta araştırmaları açıklayacağız. Bir yılda bir adayın açıklanamaması sonrası vatandaşta "Bunlar kazanırsa bu ülkeyi böyle mi yönetecekler" diyor."

AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR

"İttifak partileri birbirine cepheden sövmez. Akşener "Kıyamet kopsa Kılıçdaroğlu'nun başkan yaptırmam" diyor. CHP'liler de bunun tam tersini söylüyor."

ANKETLERDE AK PARTİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

"Son anketlerde AK Parti yüzde 40'ın üzerinde. MHP pozisyonunu koruyor. Deprem sonrası CHP gerileme yaşıyor. İYİ Parti'nin geçen ayki oyları yüzde 11 civarında. "

"MİLLET İTTİFAKI'NIN TOPLAM OYUNDA..."

"Millet İttifakı'nın oylarını üst üste koyduğunuz zaman toplamları seçim kazandıracak bir pozisyon oluşturmuyor. "

Ankara’dan bomba kulis! 6’lının adayı...

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