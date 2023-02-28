Fatma teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi! Tek isteği görmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a ziyaretini duyan Fatma teyze onu görebilmek için her namazında dua etti. Ancak nasip olmadı. Fatma teyze, "Hem de her namazımda duamı ederim. Annesine, babasına, sülalesine dua ederim." dedi.

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