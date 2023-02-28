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Fatma teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi! Tek isteği görmek

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Fatma teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi! Tek isteği görmek

Kahramanmaraş'ta 96 yaşındaki Fatma Bulut, depremden ailesinin yardımıyla kurtuldu. Çadır kente yerleştirilen Fatma Bulut'un şimdi tek bir isteği var o da Başkan Erdoğan'ı görmek.

Elinde tespihi, dilinde duası... Depremzede Fatma teyzenin en büyük isteği; dünya gözüyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez olsun görmek...

Depremin vurduğu tüm illerde kolluk kuvvetleri seferber olmuş durumda. Afetzedelerin ihtiyaçları, onlar aracılığıyla karşılanıyor. Fatma teyze sağ salim kurtuldu depremden. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'ta bir çadır kente yerleştirildi.

Depremi Maraş'ta yaşayan Fatma teyzenin sağlık durumu iyi. Ancak bir isteği oldu. Başkan Erdoğan'ı bir kez bile olsa görmek istiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a ziyaretini duyan Fatma teyze onu görebilmek için her namazında dua etti. Ancak nasip olmadı. Fatma teyze, "Hem de her namazımda duamı ederim. Annesine, babasına, sülalesine dua ederim." dedi.

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Fatma teyzenin tek isteği var! FATMA TEYZENİN TEK İSTEĞİ VAR!

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