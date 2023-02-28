Adı postmodern darbe, tarih 28 Şubat 1997! 28 Şubat lekesi 26 yaşında

Kış Türkiye'ye daha da sert geldi. Aralık atında üniversiteler de işin içine girmişti. Başta da Çevik Bir'den aldığı talimatla katsayı engelini öğrencilerin çıkaracak isim YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu vardı. Yani dönemin deyimiyle ardık İslam çok olmaya başlamıştı. Medyanın o güne kadar aralıksız olarak haberini yaptığı Aczimendi lideri Müslüm gündüz televizyonların canlı yayınlarına konuk oldu. Bu kez Fadime Şahin ile birlikte bir evdeydi. Üstelik yarı çıplaktı.