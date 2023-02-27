28 Şubat Postmodern darbesinin üzerinden 26 yıl geçti! Tarihin kara lekesi

27 Şubat 2023, Pazartesi
28 Şubat "Postmodern darbe"sinin üzerinden 26 yıl geçti! Tarihin kara lekesi
Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısı, Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal tartışmaların önünü açtı. Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifası, Refah Partisi'nin kapatılması ve siyasi yasaklarla hafızalarda kalan bu dönem, sonuçları itibarıyla, uzun süre Türkiye gündeminde yer tuttu.
Giriş Tarihi: 27.02.2023 13:16
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