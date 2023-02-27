İstanbul'daki olası büyük depremde o ilçeyi işaret etti! Uzman isim İstanbulluları uyardı: "Çarpan dalga o ilçede yüzeye çıkıyor"
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye'nin her bölgesinde olası depremler konuşulmaya başlanırken İstanbul'da beklenen büyük deprem de A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Utkucu, İstanbul'da beklenen depremde riskli olan bir ilçenin altını çizerken "Çarpan dalga tam olarak bu noktadan yüzeye çıkıyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
Yaşanan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve özellikle İstanbul'da da depremin ne zaman ve ne büyüklükte olacağı tartışılmaya başlandı.
Prof. Dr. Murat Utkucu A Haber ekranlarında İstanbul'da deprem açısından riskli yerleri değerlendirdi.
300 YILDA BİR DEPREM OLUYOR
Marmara bölgesinde her 250-300 yılda bir büyük bir deprem oluyor. 1766'dan oldu en son. Burada tehlike var. Burada bir stres oluştu.
1999 SONRASI BİR RAHATLAMA SÖZ KONUSU
İstanbul'da güneyden de geçen bir fay hattı var. Burada 1999 depremi sonrası bir rahatlama söz konusu. Tehlikeden çok deprem riskine odaklanmalıyız. Sağlam zeminlerde en yapmak elimizde.
AVCILAR'DA RİSK FAZLA
Avcılar'da zemin açısından bir problem var. 1999 depreminde cihazlar kurulmuş ve ölçüm yapılmış. Kayıtlarda Avcılar'da yüksek periyotlu yer hareketleri çok fazla.
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