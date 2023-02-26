Hangi şehirlerde deprem riski var? Deprem üretme potansiyeli yüksek olan iller nereler? Uzman isim bir bölgeyi işaret etti: Büyük tehlike yok
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda binada da ağır yıkım yaşandı. Deprem Uzmanı Bülent Oruç A Haber ekranlarına konuk olurken yaşanan depremi ve Türkiye'de deprem riskli olan şehirleri yorumladı. Özellikle bir bölgeyi işaret eden Oruç "Buralarda yüksek büyüklükte deprem olmayacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı
Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bülent Oruç A Haber ekranlarında Kahramanmaraş'ta yaşanan depremi ve Türkiye genelindeki deprem riski olan bölgeleri değerlendirdi.
NİĞDE VE AKSARAY...
Alüyvon zeminlerin deprem açısından riskli olduğunu söyleyen Oruç "Tuz Golü fay zonu 200 kilometrelik var. Bu aktif bir fay ve yıllardır deprem üretmiyor. Niğde ve Aksaray alüvyon zemin üzerinde. " ifadelerini kullandı.
HATAY AMANOS FAYI ÜZERİNDE
Kahramanmaraş'ın fay üstünde olduğunu söyleyen Oruç Hatay'ın da Amanos fayı üzerinde yer aldığını söyledi.
"ORTA ANADOLU AÇILMALAR NEDENİYLE BÜYÜK BİR TEHLİKE YOK"
Bu bölgede özellikle Orta Anadolu kısmında açılmaların olduğunu söyleyen Oruç bu durumun aslında iyi bir şey olduğunu vurgularken "Bu durumda daha az büyüklükte depremler üretiliyor. O yüzden burada büyük bir tehlike görmüyorum." dedi.
HARİTALAR GÜNCELLENMELİ
Oruç ayrıca tehlike haritalarının güncellenmesi gerektiğini vurgularken "81 ilin tehlike haritaları acilen güncellenmeli. Şehir bazlı yeni ölçümler yapılmalı" ifadelerini kullandı.
"ÇOĞU ŞEHRİMİZ ALÜYVON ZEMİN ÜZERİNDE"
"Çoğu büyükşehirimiz aslında kırmızı şerit üzerinde. Burada alüyvon zeminler çok çok kötü. Deprem dalgalarının genliğini büyütüyor. Alüyvon zemine inşa edilen evler yapılıyor. Bunlara en "kağıttan kuleler" diyorum."
DEPREM İÇİN ZAMAN VERMEK DOĞRU MU?
"Depremler için net bir zaman vermek mümkün değil. İnsanlar aslında fay hatlarının olduğu bölgelerde toplandı. "
AFAD DEPREM RİSK HARİTASI
BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..
İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
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