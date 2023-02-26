Hangi şehirlerde deprem riski var? Deprem üretme potansiyeli yüksek olan iller nereler? Uzman isim bir bölgeyi işaret etti: Büyük tehlike yok

HATAY AMANOS FAYI ÜZERİNDE

Kahramanmaraş'ın fay üstünde olduğunu söyleyen Oruç Hatay'ın da Amanos fayı üzerinde yer aldığını söyledi.

"ORTA ANADOLU AÇILMALAR NEDENİYLE BÜYÜK BİR TEHLİKE YOK"

Bu bölgede özellikle Orta Anadolu kısmında açılmaların olduğunu söyleyen Oruç bu durumun aslında iyi bir şey olduğunu vurgularken "Bu durumda daha az büyüklükte depremler üretiliyor. O yüzden burada büyük bir tehlike görmüyorum." dedi.