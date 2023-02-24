Sivas’ta korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

AKŞAM SAATLERİNDE KONYA DA SALLANDI

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada saat 17.01'de yaşanan depremin derinliğinin 7.05 kilometre olduğu kaydedildi.