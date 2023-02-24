Sivas'ta korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu
AFAD tarafından yapılan açıklamada Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Açıklamada saat 20.19'da yaşanan depremin derinliği 5.3 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Saat 20.19'da yaşanan depremin derinliği 5.3 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
SON DEPREMLER
AKŞAM SAATLERİNDE KONYA DA SALLANDI
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada saat 17.01'de yaşanan depremin derinliğinin 7.05 kilometre olduğu kaydedildi.
11 İLDE BÜYÜK YIKIM
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
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